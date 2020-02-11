Дальнейшему росту котировок ОФЗ мешает сохраняющееся беспокойство относительно эпидемии в КНР - Промсвязьбанк

ОФЗ перешли к консолидации в понедельник – дальнейшему росту котировок мешает сохраняющееся на глобальных рынках беспокойство относительно эпидемии в КНР, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. В результате, по итогам понедельника доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. – до 5,78% годовых, 10-летних – выросла на 1 б.п. – до 6,18% годовых.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в НРД в январе выросла на 1,8 п.п. – до 33,2% (+131 млрд руб.). С учетом того, что в январе было размещено бумаг на 204,1 млрд руб. нерезиденты, скорее всего, были активны и на первичном рынке, и на вторичном. Учитывая возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ, ближайшей целью доходности 10-летних ОФЗ является уровень 5,95%-6,0% годовых, в результате чего покупки госбумаг продолжатся", - отмечают эксперты банка.