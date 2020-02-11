Индекс Мосбиржи во вторник сможет удержаться в зоне 3060-3130 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи сможет во вторник удержаться в зоне 3060-3130 пунктов и попытаться частично отыграть потери последних дней, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Индекс Мосбиржи в понедельник оставался под давлением продаж, протестировав в ходе торгов отметку в 3050 пунктов и потеряв к закрытию 0,8%, - на фоне снижения цен на нефть и неуверенности в устойчивости настроений на мировых рынках в аутсайдерах оказались акции нефтегазового и потребительского секторов, а также Алроса. Мы полагаем, что отскок цен на нефть в условиях стабилизации внешней конъюнктуры будут способствовать закрытию «коротких» позиций поддержит рынок, а индекс Мосбиржи сможет сегодня удержаться в зоне 3060-3130 пунктов и попытаться частично отыграть потери последних дней. Причем в случае сохранения позитивного настроя на мировых рынках не исключаем возврата индикатора и к отметке 3100 пунктов", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.