Рынок акций РФ начал неделю с отката к 1500п по РТС на внешнем пессимизме

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками и нефтью на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики и сокращения спроса в связи с распространением коронавируса из Китая; индекс РТС протестировал поддержку 1500 пунктов (минимум за два месяца), но смог удержаться выше этого рубежа.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 3062,41 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался выше 3090 пунктов), индекс РТС - 1503,95 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 64,14 рубля (+0,02 рубля).

Лидерами отката выступили акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Газпрома" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%).

Акции "АЛРОСА" днем падали более чем на 5%, но к вечеру сократили потери после выхода неплохого отчета по продажам в январе: компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405 млн, что на 11% выше уровня декабря прошлого года ($364 млн). По сравнению с данными годичной давности ($281,5 млн) продажи "АЛРОСА" оказались выше на 44%.

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых исков к ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник стало известно, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) полностью избавился от "квазиказначейского" пакета акций - компания выкупила и погасила 22 млн 134 тыс. 238 своих акций (более 3% капитала), в результате чего уставный капитал НК составляет теперь 17 млн 321 тыс. 644,05 рубля и поделен на 692 млн 865 тыс. 762 акций. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" сообщил, что прямая доля главы компании Вагита Алекперова увеличилась с 2,985% до 3,081%.

Подросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,4% "префы").

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,4%), однако наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем днем ранее.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Нефть в понедельник остается под давлением продавцов после сокращения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,12 за баррель (-0,6% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $50,24 за баррель (-0,2% и -1,2% в пятницу).

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, встреча состоится, как и планировалось, в марте.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Источник отметил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. Это позволяет говорить о том, что добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности. Пока техкомитет не рассмотрел итоги исполнения сделки в январе.

По мнению аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы продолжают фиксировать прибыль в акциях на фоне отсутствия признаков, что эпидемия коронавируса идет на спад - количество инфицированных удвоилось на прошлой неделе, известны случаи заболевших за пределами КНР. Китай неожиданно отложил публикацию торговой статистики за январь и теперь представит ее одновременно с февральскими цифрами. Российский рынок акций также продолжает находиться под влиянием волнений, связанных с распространением вируса, что влечет за собой выход инвесторов из рискованных активов.

По сообщению агентства Bloomberg, объемы нефтепереработки на китайских НПЗ снизились на 15% в сравнении с периодом до вспышки вируса. Цены на нефть консолидируются ниже отметки $55 за баррель, цены на металлы устойчивы, однако все внимание инвесторов обращено на развитие ситуации вокруг коронавируса, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром в понедельник отечественный рынок акций пытался выйти в "плюс", но к середине дня оставил эти попытки на фоне снижающейся Европы. Существенное падение демонстрировали бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на фоне опасений снижения спроса в Китае. В бумагах "Роснефти" сохраняется неопределенность в связи с угрозой американских санкций из-за связей с Венесуэлой. Акции "Норникеля" и "Полюса" выросли на фоне подъема цен на никель, палладий и золото.

Рубль немного укрепился за счет технической перепроданности в последние две недели. Смягчение денежной политики ЦБ РФ может привести к росту опасений, что текущие доходности не покроют вероятную волатильность курса рубля. В Европе негативные эмоции связаны не только с продолжающимся распространением нового коронавируса, но и со статистикой из КНР - инфляция в Китае разогрелась до 5,4% в январе, что превысило прогнозные 4,9% и декабрьское значение 4,5%. Основным компонентом роста цен стало продовольствие. В подобных условиях возможности стимулирования китайской экономики через смягчение денежной политики крайне ограничены.

Нефть остается под давлением, хотя снижение уже не носит обвального характера. Совершенно очевидно, что вспышка коронавируса уже привела к падению спроса на авиационное топливо. В Китае также существенное падение спроса, так как с 10 февраля начали работу после новогодних праздников далеко не все предприятия. Также существуют некоторые опасения, что Россия может не одобрить дополнительное сокращение добычи. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил ранее, что российской стороне нужно больше времени, чтобы оценить необходимость такой меры. К тому же китайские компании заявили о том, что в феврале сократят переработку нефти почти на 940 тыс. б/с. Соответственно, даже сокращение добычи еще на 0,6 млн б/с может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить избыток предложения на рынке, считает аналитик.

Американский рынок акций во многом адаптировался к новостям об инфекции и уже не столь резко реагирует на очередные сообщения. Четвертый квартал принес рост прибыли американских компаний, что уже ясно после двух третей отчетов участников S&P 500. Российские инвесторы также оценивают потенциальный спад прибыли экспортеров из-за снижения спроса в Китае на всю номенклатуру сырьевых товаров. Более длительный период распространения коронавируса и борьбы с ним приведет к чувствительному сокращению прибыли российских компаний, полагает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, несмотря на снижение интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, на рынках продолжают преобладать негативные настроения, что вылилось в очередную волну продаж в рисковых активах. В результате индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3000 пунктов. При этом на графике индекса сформировался краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящий в районе 3110 пунктов. Кроме этого тренда сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 3130 пунктов. Сложившаяся картина говорит в пользу продолжения негативной динамики и тестирования ближайшей поддержки, после чего "быки" могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления роста, считает эксперт.

Как отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, сырьевые рынки по-прежнему несут основную тяжесть ущерба от коронавирусной эпидемии в Китае. Озабоченность по-прежнему вызывает тот факт, что более широкие рынки еще не в полной мере отражают последствия воздействия этой вспышки. В связи с тем, что Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, воздействие продолжает ощущаться по всем ключевым сырьевым товарам, и мир переживает самый большой шок спроса со времен мирового финансового кризиса 2009 года.

Есть опасения, что рынки (кроме сырьевых) не учитывают в полной мере весь эффект экономического замедления в Китае и других странах. Инвесторы сосредоточились на благоприятных факторах - низкой инфляции и процентных ставках, а также на продолжающемся вливании ликвидности центробанками, в первую очередь Федрезервом США.

Несомненно, спрос в Китае в первом полугодии заметно пострадает - это подчеркивают начавшиеся случаи отказа импортеров от поставок со ссылкой на форс-мажор. Изоляция некоторых частей страны ради остановки распространения вируса не только вредит спросу, но и снижает в краткосрочной перспективе способность Китая принимать поставки. Это крайне неудачный момент и для производителей природного газа, запасы которого в мире и так повышены из-за теплой зимы в северном полушарии.

Сообщения из различных источников (Bloomberg, Financial Times) о том, что спрос на нефть в Китае сократился более чем на 3 млн б/с, удержали нефть под давлением продаж. Рынок снова ждет поддержки от группы ОПЕК+ в виде новых снижений добычи в дополнение к тем, что были объявлены всего два месяца назад. По данным Bloomberg, объем добычи нефти в странах ОПЕК в январе упал до 28,4 млн б/с, минимума с 2009 года. С пика в конце 2016 года картель сократил добычу уже на 5,8 млн б/с, хотя более чем наполовину это вынужденное снижение в Венесуэле, Иране и Ливии. Пять недель распродаж снизили цену марки Brent на 25% и довели ее до минимума за целый год.

Тем временем золото сохраняет статус "безопасной гавани", несмотря на низкие прогнозы инфляции, связанные с дешевизной сырья, и на риск падения спроса в Китае. Инвесторы продолжают накапливать золото через "слитковые" биржевые фонды, за последние три недели общий объем позиций увеличился на 65 тонн и достиг 2 тыс. 585 тонн, побив рекорд 2012 года, отмечает эксперт.

По оценке директора по аналитике ИК "Церих кэпитал менеджмент" Андрея Верникова, текущее снижение фондовых рынков носит коррекционный характер, но восходящий тренд пока остается в силе. Беспокойство вокруг коронавируса снижает ожидания инвесторов по экономическому росту в Поднебесной. С другой стороны, правительства ряда стран теперь рассматривают возможность дополнительного стимулирования экономик. Агентство S&P понизило в пятницу прогноз по росту китайской экономики на 2020 год до 5% (прежняя оценка составляла 5,7%), отметив в качестве причины коронавирус. Чтобы парировать негативные тенденции в экономике, Народный банк Китая влил за несколько дней более $240 млрд ликвидности в финансовую систему, и правительство страны рассматривает возможность дополнительного стимулирования.

На "Московской бирже" идет коррекция к росту, сильная поддержка находится на уровне 3009 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит нижняя полоса Боллинджера (дневной график). Из-за некоторой слабости рубля индекс может и не достичь поддержки, поэтому с короткими позициями следует быть осторожным.

График нефти очень слабый. Чтобы получить сигнал на покупку, нужно закрытие Brent выше зоны сопротивления $56-56,5 за баррель. По некоторым оценкам, потребление нефти к Китае упало на 3 млн б/с, что очень существенно, но когда вирус будет побежден, спрос быстро вернется на прежние уровни. Пока же нефтетрейдеры будут ждать, когда промышленность Китая снова наберет обороты, и только потом покупать, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в понедельник выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5,9% и -5,2% "префы"), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,1%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3%).

Подорожали акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+10,7% и +9,1% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+3,7%), бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,051 млрд рублей (из них 11,509 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,929 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).