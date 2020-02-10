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10 февраля 2020 года 19:35

Рубль растерял темпы роста из-за активно дешевеющей нефти и вечером лишь слегка повышается к доллару и евро

Москва. 10 февраля. Доллар и евро отыграли значительную часть потерь первой половины дня и лишь слабо снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного меняется к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 64,12 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,04 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,3 копейки - до 66,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером растерял темпы роста первой половины дня и лишь слегка повышается к доллару и евро на вечерних торгах. Этому способствует усиление снижения котировок нефти, дешевеющей на опасениях снижения темпов роста глобальной экономики и уменьшения спроса из-за вспышки коронавируса в Китае.

Вспышка коронавируса в Китае остается в центре внимания рынков. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило в стране 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем днем ранее.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, после некоторой паузы рубль возобновил снижение в понедельник вечером, что связано с продолжающимся падением цен на нефть и негативной динамикой большинства мировых рынков акций. "Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса, число жертв которого приближается к тысяче. На прошлой неделе смертность оценивалась примерно в 2%, на этой - цифра приближается к 5%. Сейчас как раз подходит к концу двухнедельный инкубационный период, начало которого пришлось на 24, 25 и 26 января, даты, когда в ряде областей Китая были закрыты границы. Показатель очень важен для рынков, так как является индикатором эффективности борьбы Китая с заболеванием. А если смертность растет, значит, принятых мер недостаточно, что вызывает обеспокоенность участников рынков относительно торможения глобальной экономики. На этом фоне нефть торгуется на минимальных отметках за последние 14 месяцев, падают рынки акций Европы, США и России, а также дешевеет рубль", - подчеркнул Союнов.

Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом в Китае выделяется 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд). В заявлении ведомства отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. В нем говорится, что эти средства будут также использоваться для того, чтобы регионам страны было достаточно ресурсов на борьбу с вирусом.

Кроме того, Народный банк Китая (НБК) продолжает поддерживать финансовые рынки. В понедельник НБК влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Ранее в ходе торгов участники внутреннего валютного рынка позитивно оценили решение международного рейтингового агентство Fitch подтвердить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная бюджетная стратегия поддерживают увеличение макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на нефть, отмечают в Fitch.

В то же время эксперты Fitch отмечают, что распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и с возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного ограничения добычи в рамках ОПЕК+.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе выросла на 1,8 процентного пункта, до 33,2%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд рублей, сообщается в Обзоре финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.

Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд рублей, в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения.

В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 млрд рублей), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд рублей. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в понедельник. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упали на 0,97% - до $53,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,48% - до $50,08 за баррель.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы ликвидировать последствия распространения китайского коронавируса.

По данным консалтинговой компании FGE, спрос на нефть в Китае к настоящему моменту упал на 3,2 млн баррелей в сутки. В феврале падение спроса может сократиться до 2,5 млн баррелей в сутки, если наименее затронутые эпидемией отрасли возобновят работу. В марте падение спроса, вероятно, составит 1,4 млн баррелей в сутки.

Тем временем в воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры об урегулировании ливийского конфликта, проходящие под эгидой ООН. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности Ливии в середине января накануне берлинских переговоров с признанным ООН правительством в Триполи. Это заставило NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн баррелей в сутки.

"Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону $50 может открыть дорогу доллару на 65 руб./$1. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков начало недели прошло под знаком ухода инвесторов от риска. К окончанию дня доллар торговался в небольшом плюсе в парах с российским рублем, турецкой лирой, бразильским реалом и мексиканским песо. Впрочем, основное давление на отечественную валюту исходило не от коррекции на рынках emerging markets, а с рынка нефти, где котировки марки Brent теряли к вечеру более 1%. Именно цены на нефть позволили рублю утром открыться в плюсе и даже укрепиться до 63,7 по доллару (стоимость марки Brent поднималась в утренние часы до $54,7 за баррель). Однако уже к вечеру цены упали ниже $53,7 за баррель, что скорректировало пару "доллар-рубль" в район 64,3 руб./$1. Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону $50 может открыть паре дорогу на 65 руб./$1", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России 10 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 438,7 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и общем спросе 438,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 февраля на 29,88 копейки, до 63,7708 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,38 копейки, до 69,8226 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в понедельник на 22,97 копейки по отношению к пятнице и составил 63,8664 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,55 копейки и составил 63,9466 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 497,446 млн, из которых $623,721 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 873,725 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 17,22 копейки, до 69,8783 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 4,16 копейки и составил 69,9764 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR658,006 млн, из которых EUR257,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR400,35 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 6,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 6,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. - до 6,35% и 6,37% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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