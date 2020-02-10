Цены евробондов РФ в понедельник умеренно подросли вслед за UST, скорректировавшись после падения 7 февраля

Москва. 10 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за ростом цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), скорректировавшись тем самым после падения, произошедшего 7 февраля. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного роста цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 7 февраля на 9 базисных пунктов и составила 113,99% от номинала, что соответствует доходности 2,425% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 2 базисных пункта, составив 101,03% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,405% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 пункта и составил 102 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 71 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,67% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,565% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 76 пунктов, до 132,65% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,495 годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2 базисных пункта, до 112,6% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 2,57% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов - до 109,58% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,095% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 72 базисных пункта, подорожав до 129,36% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,56% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 16 базисных пунктов, подорожав до 110,49% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 2,67% годовых).

"В конце прошлой недели валютные облигации развивающихся стран, в том числе и России, оказались под давлением продавцов на фоне вновь обострившихся опасений относительного негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику и товарные рынки. В итоге часть участников рынка предпочла выйти из еврооблигаций emerging markets, что и привело к умеренному снижению их цен в пределах 1,5-2%. Сегодня с утра негативные настроения несколько приутихли, и мы увидели активизацию покупателей практически по всей длине кривой доходности, что в итоге привело к отскоку котировок. Ценовой рост относительно минимальных уровней пятницы в "длинных" бумагах составил почти 1%. Причем активность торгов заметно возросла, что говорило о реальных покупках сильно подешевевших бумаг. Ближе к вечеру понедельника ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, вновь стала ухудшаться, но это пока не сильно повлияло на динамику российских еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.