Спросом на текущей неделе могут пользоваться акции производителей золота - Альфа-банк

Динамика российского рынка акций на текущей неделе по-прежнему будет зависеть от мировых рынков и новостей, связанных с эпидемией коронавируса, говорится в обзоре Альфа-банка. Учитывая, что рынки избегают риска, спросом могут пользоваться производители золота, в том числе POLY и PLZL. В целом аналитики банка не ожидают никаких панических распродаж, хотя любой рост будет весьма проблематичен в условиях отсутствия позитивных новостей в отношении коронавируса.

"Цены на сырье в начале недели будут устойчивыми, - прогнозируют аналитики Альфа-банка. - Акции нефтегазовых и горно-металлургических компаний могут двигаться в боковом тренде, пока не появятся новости из Китая, способные задать то или иное направление их динамики. ROSN может находиться под давлением распродаж из-за сделок с венесуэльской PDVSA. Учитывая, что рынки избегают риска, спросом могут пользоваться производители золота, в том числе POLY и PLZL. YNDX в конце недели должен представить сильную финансовую отчетность; в целом акции технологических компаний считаются защитным активом в условиях эпидемии коронавируса, таким образом, мы хотим обратить внимание инвесторов на бумаги QIWI и MAIL, а также на лидера роста прошлой недели HHR. Ослабление курса рубля негативно влияет на MGNT и FIVE, SBER и VTBR".