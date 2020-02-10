Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро на фоне небольших изменений на внешних рынках

Москва. 10 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольших изменений на внешних рынках.

Курс доллара США составил 63,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,94 руб./EUR1, подешевев на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,23 копейки - до 66,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 февраля на 29,88 копейки, до 63,7708 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,38 копейки, до 69,8226 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается на дневных торгах после сильного падения в конце прошлой недели. Участники рынка позитивно оценили решение международного рейтингового агентство Fitch подтвердить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная бюджетная стратегия поддерживают увеличение макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на нефть, отмечают в Fitch.

В то же время эксперты Fitch отмечают, что распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и с возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного ограничения добычи в рамках ОПЕК+.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе выросла на 1,8 процентного пункта, до 33,2%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд рублей, сообщается в Обзоре финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.

Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд рублей, в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения.

В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 млрд рублей), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд рублей. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок.

Вспышка коронавируса в Китае остается в центре внимания рынков; по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило в стране 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем днем ранее.

Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом в Китае выделяется 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд). В заявлении ведомства отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. В нем говорится, что эти средства будут также использоваться для того, чтобы регионам страны было достаточно ресурсов на борьбу с вирусом.

Кроме того, Народный банк Китая (НБК) продолжает поддерживать финансовые рынки. В понедельник НБК влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил его за усилия в борьбе против распространения коронавируса. "В Китае отличная дисциплина, а председатель Си уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - написал Трамп в Twitter.

"Коронавирус продолжает влиять на рынки. Ожидается, что пик распространения придется на середину февраля, а значит, давление на рынки будет сохраняться. Волатильность рубля остается повышенной, курс пары "доллар-рубль" остается близко к 64 руб./$1 и вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются в ходе торгов в понедельник. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшились на 0,06% - до $54,44 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились к этому времени на 0,04% - до $50,3 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

По данным консалтинговой компании FGE, спрос на нефть в Китае к настоящему моменту упал на 3,2 млн баррелей в сутки. В феврале падение спроса может сократиться до 2,5 млн баррелей в сутки, если наименее затронутые эпидемией отрасли возобновят работу. В марте падение спроса, вероятно, составит 1,4 млн баррелей в сутки.

Ряд китайских нефтяных компаний, включая Sinopec, PetroChina и CNOOC, планируют сократить объемы нефтепереработки, отмечают в FGE. В результате в феврале-марте объем переработки может составить 11,3-11,5 млн баррелей в сутки, на 15% ниже предыдущего прогноза FGE.

На прошлой неделе рынок Brent перешел в состояние контанго, когда ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, что обычно свидетельствует об избытке предложения, пишет Bloomberg. Сейчас такая ситуация наблюдается до сентября текущего года.

Тем временем в воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры об урегулировании ливийского конфликта, проходящие под эгидой ООН. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности Ливии в середине января, накануне берлинских переговоров с признанным ООН правительством в Триполи. Это заставило NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн баррелей в сутки.

"Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему не договорились об экстренной встрече для обсуждения мер в ответ на риски сокращения спроса, как следствие, ситуация на нефтяном рынке остается источником рисков для российской валюты. На текущей неделе в фокусе российского валютного рынка останется ситуация с распространением коронавируса. При этом обещания продолжения цикла снижения ключевой ставки от Банка России не создают рисков фиксации прибыли нерезидентами на рынке ОФЗ", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Банк России 10 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 438,7 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и общем спросе 438,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,6% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 6,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 6,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. - до 6,35% и 6,37% годовых соответственно.