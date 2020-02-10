ITI Capital рекомендует покупать акции медицинского сектора США, среди них 3M, Honeywell, Airbus, Abbvie, Moderna, сообщается в комментарии.

"Мы рекомендуем покупать акции медицинского сектора США. Среди них 3M, Honeywell - обе компании остаются привлекательными после заявления главы ВОЗ о нехватке средств защиты, таких как маски, перчатки и костюмы. Также интересны Airbus, Abbvie, Moderna, которая подорожала на 12% в ходе торгов в пятницу, 7 февраля, после того, как сотрудник Национального института здравоохранения США заявил, что использование платформы Moderna при разработке вакцины против коронавируса до сих пор шло "без сбоев", - пишут аналитики ITI Capital.