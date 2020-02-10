"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) после публикации ритейлером слабых результатов за четвертый квартал 2019 года, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"С момента открытия нашей торговой идеи ее доходность составила 9,5% в долларах и 13% в рублях (за 2,5 недели). В результате цена бумаг "Магнита" опустилась до более справедливого уровня, менее $13 за депозитарную расписку", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что доходность идеи относительно индекса РТС, просевшего из-за коронавируса, составила всего 2%. "Ближайшие один-три месяца динамика индекса РТС может разочаровать после недавних рекордных за последние два года притоков, обеспечивших рост индекса до многолетних максимумов, тогда как последствия от коронавируса могут привести к серьезному замедлению экономического роста и спроса на сырье в первом полугодии 2020 года", - говорится в обзоре.