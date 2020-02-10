.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Магнита"
.
10 февраля 2020 года 15:32
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Магнита"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) после публикации ритейлером слабых результатов за четвертый квартал 2019 года, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. "С момента открытия нашей торговой идеи ее доходность составила 9,5% в долларах и 13% в рублях (за 2,5 недели). В результате цена бумаг "Магнита" опустилась до более справедливого уровня, менее $13 за депозитарную расписку", - пишут эксперты. Аналитики отмечают, что доходность идеи относительно индекса РТС, просевшего из-за коронавируса, составила всего 2%. "Ближайшие один-три месяца динамика индекса РТС может разочаровать после недавних рекордных за последние два года притоков, обеспечивших рост индекса до многолетних максимумов, тогда как последствия от коронавируса могут привести к серьезному замедлению экономического роста и спроса на сырье в первом полугодии 2020 года", - говорится в обзоре.
.
Компании упоминаемые в новости: Магнит
.
10 февраля 2020 года 19:45
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками и нефтью на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики и сокращения спроса в связи с распространением коронавируса из Китая; индекс РТС протестировал поддержку 1500 пунктов (минимум за два месяца), но смог удержаться выше этого рубежа. читать дальше
.10 февраля 2020 года 19:35
Рубль растерял темпы роста из-за активно дешевеющей нефти и вечером лишь слегка повышается к доллару и евро
Москва. 10 февраля. Доллар и евро отыграли значительную часть потерь первой половины дня и лишь слабо снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного меняется к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти. читать дальше
.10 февраля 2020 года 19:19
Цены евробондов РФ в понедельник умеренно подросли вслед за UST, скорректировавшись после падения 7 февраля
Москва. 10 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за ростом цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), скорректировавшись тем самым после падения, произошедшего 7 февраля. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного роста цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.10 февраля 2020 года 19:01
Динамика российского рынка акций на текущей неделе по-прежнему будет зависеть от мировых рынков и новостей, связанных с эпидемией коронавируса, говорится в обзоре Альфа-банка. Учитывая, что рынки избегают риска, спросом могут пользоваться производители золота, в том числе POLY и PLZL. В целом... читать дальше
.10 февраля 2020 года 18:32
Любое движение котировок нефти в сторону 50 долл. за баррель может открыть дорогу доллару на 65 рублей - ИК "Велес Капитал"
Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону 50 долл. может открыть дорогу доллару на 65 рублей, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Начало недели на большинстве валютных... читать дальше
.10 февраля 2020 года 18:01
Покупатели российских активов, скорее всего, сосредоточатся на секторах, ориентированных на внутренний спрос - УК "Альфа-Капитал"
Учитывая негативные внешние факторы, покупатели российских активов, скорее всего, будут сосредоточены на секторах, ориентированных на внутренний спрос, - это электроэнергетика, телекомы, транспорт, финансы, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой. Стать "фаворитом"... читать дальше
.10 февраля 2020 года 17:40
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и считает акции компании привлекательными для вложений на ближайший год. "Акции Facebook находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года и оправдывают ожидания - цена в конце января вплотную приближалась к... читать дальше
.10 февраля 2020 года 17:17
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $53-56 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Цены на нефть на этой неделе, скорее всего, не выйдут из диапазона $53-56 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал странам-участникам снизить... читать дальше
.10 февраля 2020 года 16:56
Нефть остаётся под давлением, хотя снижение уже не носит обвального характера, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Совершенно очевидно, что вспышка коронавируса уже привела к падению спроса на авиационное топливо. В Китае также существенное падение спроса, так как с... читать дальше
.10 февраля 2020 года 16:16
Укрепление рубля в понедельник могло быть связано с технической перепроданностью - "Открытие Брокер"
Некоторое укрепление в понедельник может быть связано с технической перепроданностью российской валюты, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине понедельника немного укреплял свои позиции за счёт технической перепроданности в последние две недели. К середине московских... читать дальше
.10 февраля 2020 года 15:49
ITI Capital рекомендует покупать акции медицинского сектора США, среди них 3M, Honeywell, Airbus, Abbvie, Moderna, сообщается в комментарии. "Мы рекомендуем покупать акции медицинского сектора США. Среди них 3M, Honeywell - обе компании остаются привлекательными после заявления главы ВОЗ о... читать дальше
.10 февраля 2020 года 15:37
Москва. 10 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольших изменений на внешних рынках. читать дальше
.10 февраля 2020 года 15:16
Настрой у рынка акций не "бычий", но близость важных поддержек индексов может сдержать от дальнейших продаж - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника обновили минимумы текущего года, опустившись к 3049 и 1503 пунктам соответственно. Краткосрочной настрой у рынка явно не "бычий", отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, но близость важных поддержек (3050 и... читать дальше
.10 февраля 2020 года 14:59
Сохранение рейтинга Fitch усилит спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов - ИК "Фридом Финанс"
Агентство Fitch сохранило без изменения на уровне BBB оба основных рейтинга по России: долгосрочный в иностранной валюте и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Прогноз по обоим - стабильный. Эксперты ИК "Фридом Финанс"... читать дальше
.10 февраля 2020 года 14:40
Сужение дифференциала между ключевыми ставками в России и США чревато усилением оттока капитала - Райффайзенбанк
Похоже, что ЦБ РФ готов протестировать зону «стимулирующей» политики, однако причин для активного смягчения аналитики Райффайзенбанк по-прежнему не видят, говорится в обзоре банка. Сужение дифференциала между ключевыми ставками в России и США чревато усилением оттока капитала и потерей запаса... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.