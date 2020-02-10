Сохранение рейтинга Fitch усилит спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов - ИК "Фридом Финанс"

Агентство Fitch сохранило без изменения на уровне BBB оба основных рейтинга по России: долгосрочный в иностранной валюте и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Прогноз по обоим - стабильный. Эксперты ИК "Фридом Финанс" подчеркивают, что стабильный кредитный рейтинг инвестиционного уровня позволяет Минфину РФ успешно заимствовать на международном и внутреннем рынке по низким ставкам. А также позволяет российским компаниям проводить размещения облигаций в большем объеме и с более низкой доходностью.

"Эффект можно увидеть, в частности, в росте долгового рынка РФ, - указывают специалисты инвесткомпании. - За прошлый год его объем увеличился на 2 триллиона, достигнув абсолютно рекорда. Что важно, это не повлияло негативно на международные рейтинги России, показав высокую кредитоспособность страны. Это косвенно подтверждается высоким спросом на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. Их доля сейчас составляет свыше 30% всех держателей облигаций, и можно ожидать дальнейшего прироста этой доли. В том числе по причине дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая стимулирует рост цен на долгосрочные облигации".

"По нашему мнению, сохранение рейтинга России агентством Fitch объективно отражает текущее состояние государственного бюджета, национальных резервов и экономики в целом, - отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". - Решение по сохранению рейтинга было ожидаемо рынком. Последний раз он был поднят августе прошлого года с уровня BBB- до BBB, что уже тогда включало в себя весь накопленный эффект от политики гибкого рубля, бюджетного правила и ужесточения фискальной политики. Причин для дальнейшего улучшения (или ухудшения) пока нет. Также хотим отметить, что Fitch традиционно подходит к оценке России более консервативно, чем другие агентства. Ждать улучшений прогноза от него можно не раньше, чем это сделают Moody's либо S&P. У обоих названных агентств на данный момент прогноз по рейтингам - стабильный, то есть без изменений".