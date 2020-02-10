Нефтяные котировки остаются весьма уязвимыми - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки остаются весьма уязвимыми в условиях отсутствия определенности по действиям ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки мало менялись на старте торгов в понедельник, оставаясь ниже отметки в $55/bbl (Brent), констатируют аналитики "Нордеа банка".

Ключевой темой для нефтяного рынка остается ситуация с распространением вируса в Китае, которая несет в себе риски для роста китайской экономики и которая способна омрачить и без того негативные перспективы спроса на энергоносители. При этом страны ОПЕК+ пока по-прежнему не согласовали перенос министерского заседания с 5-6 марта на более ранний срок, несмотря на проведение экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе.

"В условиях отсутствия определенности по действиям ОПЕК+ в сложившейся ситуации нефтяные котировки остаются весьма уязвимыми. Отметим, что на этой неделе планируется публикация ежемесячных отчетов ОПЕК (12.02) и МЭА (13.02), в которых внимание традиционно привлекут данные, позволяющие оценить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке", - указывают специалисты банка.