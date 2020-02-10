Рынок акций РФ утром подрос по индексам в рамках коррекции, отскок сдерживается слабостью нефтянки

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам в рамках коррекции, отскок сдерживается снижением нефтяных бумаг из-за слабости нефти на сохраняющихся опасениях сокращения спроса в связи с распространения коронавируса из Китая.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3092,04 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1527,25 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,77 рубля (-0,36 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%),Ю "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

В США в пятницу, 7 февраля, индексы просели на 0,5-0,9%, несмотря на сильные данные по рынку труда. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после скачка рынка акций до новых рекордов днем ранее, пишет MarketWatch.

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс. при прогнозах роста на 160 тыс. Между тем, безработица в США неожиданно повысилась в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее.

Эксперты ожидают, что темпы экономического подъема в США будут более слабыми, чем ожидалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий властей страны по сдерживанию его распространения.

В центре внимания трейдеров остается отчетность компаний за минувший квартал. Более 300 компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали квартальную отчетность, и в 71,3% случаев показатели прибыли превзошли ожидания рынка, свидетельствуют данные FactSet.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,3-0,5%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга.

Инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года на фоне усилившегося роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по лунному календарю. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Нефть утром в понедельник остается под давлением продавцов после сокращения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,41 за баррель (-0,1% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $50,21 за баррель (-0,2% и -1,2% в пятницу).

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Ситуация еще раз была проанализирована, и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, глобальный рынок продолжает нервно следить за новостями о распространении коронавируса. Всем понятно, что сама инфекция и борьба с ней отразятся на глобальной экономике. В ОПЕК+ говорят о необходимости дополнительного сокращения производства нефти. Рынки продолжают рассчитывать на лучшее или надеются на бесконечный поток ликвидности от центральных банков. Пока статистика из США позволяет отрицать самые негативные ожидания, однако в дальнейшем можно ждать ухудшения данных как по американской, так и по китайской экономикам.

В нефти пока сохраняется пессимизм. Рынку показалось недостаточным, что ОПЕК+ собирается дополнительно снизить добычу на 0,6 млн б/с к прежнему объему ограничений 1,7 млн б/с. К тому же само решение еще не закреплено официальным согласием всех сторон. Буровая активность в США также пока не реагирует на изменение спроса.

Сохраняются опасения, вызванные новым коронавирусом, но восприятие самой проблемы постепенно переходит в рабочее русло. Вполне очевидно, что китайская экономика может замедлиться в I квартале, что негативно скажется на мировом ВВП. Нарушение в цепочках поставок также грозит проблемами как европейским, так и американским производителям. Разогрев инфляции в Китае ограничивает возможности монетарного стимулирования. Поэтому инвесторы будут проявлять осторожность. Российские индексы начали неделю в умеренном пессимизме, реагируя на слабость в нефти, полагает Кочетков.

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов, технический комитет ОПЕК+ предложил увеличить сокращение добычи в рамках сделки еще на 600 тыс. б/с, однако Россия не поддержала данную инициативу и попросила больше времени для обсуждения. Дата встречи министерского комитета, на котором может быть озвучено итоговое решение, пока официально не объявлена.

Из-за эпидемии коронавируса, которая начала активно распространяться в Китае с третьей декады января, спрос на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера оказался под угрозой. По информации источников в отрасли, сезонный спрос на нефть упал на 3 млн б/с, что примерно соответствует 20% от всего потребления Китая. В итоге нефть ушла к минимумам начала прошлого года. Теперь ОПЕК+ рассматривает возможные меры, чтобы снизить давление на цены. В ближайшее время внимание участников рынка к новостям из альянса будет повышенным.

Давление на цены также оказывает рост производства сырья в США. Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло на 1 единицу и достигло 676 штук. В годовом выражении сокращение составило 178 установок. Более половины всех буровых (405) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

После снижения в 2019 году число буровых установок в последний месяц консолидировалось на одном уровне. По последним прогнозам EIA, в 2020 году ожидается рост производства в США на 1,06 млн б/с, до среднего уровня 13,3 млн б/с. В то же время в Ливии сохраняется форс-мажорная ситуация в нефтегазовой отрасли. Из-за закрытия большинства нефтяных портов добыча в стране упала до рекордно низких уровней. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщает о том, что добыча упала до 181 тыс. б/с, что почти в 7 раз ниже нормы. Еще в первой половине января добыча в стране составляла 1,2 млн б/с. Падение эквивалентно примерно 1% от всей мировой добычи.

Этот фактор может оказаться временным, поэтому на фоне проблем в Китае участники рынка мало обращают внимания на ливийскую проблему. В то же время при сохранении блокады портов на более длинном промежутке времени эта ситуация может оказать значимое влияние на рыночный баланс. Если в понедельник нефть покажет рост, то на таймфреймах по Brent сформируется техническая фигура "двойное дно", что с формальной точки зрения говорит о высоком потенциале разворота вверх. Потенциал первичной волны восстановления находится в районе $57-58 за баррель, считает эксперт.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, наступившая неделя на рынках вновь пройдет под знаком коронавируса. Можно отметить некоторый позитив, связанный с динамикой заболевших. Если верить официальной статистике, то в последние дни существенно снизилась интенсивность роста количества заболевших. Так, по итогам воскресенья их число выросло лишь на 400 человек, при том что в рамках прошедшей недели число заболевших ежедневно росло более чем на 3 тысячи человек. Однако рынки продолжают находиться в достаточно нервозном состоянии, и появление негативных новостей из Китая по распространению инфекции будет оказывать давление на рисковые активы, приводя к продолжению снижения.

Если же китайским властям все же удастся сдержать распространение вируса, подтвердится снижение интенсивности роста числа заболевших, а соотношение летальных исходов к числу вылечившихся продолжит снижаться, оптимизм может вернуться на рынки. При этом данный фактор продолжит способствовать высокой волатильности по широкому спектру активов, считает аналитик.

На мировых рынках на неделе возможна некоторая активизация покупок на снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. В рамках понедельника можно ожидать движения индекса МосБиржи в диапазоне 3060-3130 пунктов, полагает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ключевыми сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС остаются отметки 3130 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3050-3120 пунктов.

Особенных поводов для оптимизма, однако, на данный момент нет, а ситуация с коронавирусом усугубляется, из-за чего распродажи акций пока сохраняются. Однако в течение дня российские индексы могут предпринять попытки восстановления от локальных минимумов ввиду стабилизации мировых настроений, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+10% и +5,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,6% и +7,7% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-1,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,789 млрд рублей (из них 1,874 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,783 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).