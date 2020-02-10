Ситуация с распространением коронавируса останется в фокусе валютного рынка РФ - "Нордеа банк"

Ситуация с распространением коронавируса останется в фокусе валютного рынка РФ на текущей неделе, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль начал неделю вблизи отметки 64 в паре с долларом и 70 в паре с евро. "Перед выходными российская валюта вновь оказалась в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив распространения вируса, - отмечают аналитики банка. - В понедельник на старте торгов настроения на азиатских площадках оставались умеренно негативными. Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему не договорились об экстренной встрече для обсуждения мер в ответ на риски сокращения спроса, как следствие, ситуация на нефтяном рынке остается источником рисков для российской валюты".

По мнению экспертов "Нордеа банка", ситуация с распространением коронавируса останется в фокусе валютного рынка РФ на текущей неделе, при этом обещания продолжения цикла снижения ключевой ставки от Банка России не создают рисков фиксации прибыли нерезидентами на рынке ОФЗ.