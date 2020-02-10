Ожидается движение валютного курса в понедельник к отметке 63,5 руб./долл. - РФПИ

Ожидается движение валютного курса в понедельник к отметке 63,5 руб./долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В условиях резкого ухудшения настроений на внешних площадках в пятницу рубль с самого утра уверенно снижался, и по итогам дня потерял к USD около 1,2%, возглавив рейтинг ЕМ валют по темпам снижения. Именно негативный тренд в ЕМ валютах задавал общую картину торгов.

"Решение ЦБ снизить ставку с возможностью дальнейших понижений рынок ставок и ОФЗ встретил оптимистично, на какое-то время укрепив и рубль, - комментирует Д.Полевой. - Однако влияние этого фактора в пятницу не было определяющим. Это подтверждается резким разворотом рубля сегодня утром на фоне улучшения внешнего фона. До основных налоговых выплат февраля еще есть около двух недель, поэтому глобальные новости и настроения на ЕМ площадках будут поддерживать волатильность в рубле. Что касается среднесрочного тренда, то по-прежнему не видим каких-то серьезных угроз для рубля, учитывая его сохраняющуюся привлекательность для carry-trade, стабильность фундаментальных показателей РФ и сезонное улучшение платежного баланса в феврале-апреле. Напомним, что исторически именно в этот период рубль показывал позитивную динамику".