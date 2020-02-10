Рубль растет к доллару и евро утром в понедельник после падения в конце прошлой недели

Москва. 10 февраля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине после заметного падения в конце прошлой недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,87-63,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб./$1 (-25,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,94 руб./EUR1 (-21,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,35 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,37 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торов после сильного падения в конце прошлой недели. В центре внимания остаются вспышка коронавируса в Китае и действия Народного банка Китая (НБК) по поддержанию финансовых рынков в этих условиях. В понедельник НБК влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил его за усилия в борьбе против распространения коронавируса. "В Китае отличная дисциплина, а председатель Си уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - написал Трамп в Twitter.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная бюджетная стратегия поддерживают увеличение макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на нефть, отмечают в Fitch.

В то же время, эксперты Fitch отмечают, что распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного ограничения добычи в рамках ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник развернулись вверх и слегка поднимаются после утреннего снижения, вызванного уменьшением вероятности проведения в ближайшее время внеочередной встречи ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК МСК повысились на 0,07% - до $54,51 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени укрепляются на 0,08% - до $50,36 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg.