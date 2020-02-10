Вероятно поступательное снижение доходностей ОФЗ до конца первого квартала 2020г - Росбанк

Вероятно поступательное снижение доходностей ОФЗ до конца первого квартала 2020г, говорится в комментарии Росбанка.

Мягкие комментарии Банка России и допущение возможности дальнейшего снижения ставки уже в ближайшее время, дало повод для мобилизации дальнейших покупок в сегменте ОФЗ. Сразу после заседания доходности направились вниз на 2-7 бп вдоль кривой.

"Возросшая вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях должна благоприятно отразиться на дальнейшей динамике долгового рынка. Мы ожидаем поступательное снижение доходностей ОФЗ до конца первого квартала (прогноз Росбанка: ОФЗ 10-лет - 5.95%), а также сохранение высокого спроса на бумаги на аукционах Минфина и увеличение доли нерезидентов в ОФЗ с текущих уровней до 33-34% (32.2% на 1 января)", - отмечают эксперты Росбанка.