Неопределенность в ОПЕК+ сдерживает восстановление нефтяных цен - БКС

Нефтяные котировки по итогам минувшей недели остались на минимумах, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По итогам заседания технического комитета ОПЕК+ было предложено увеличить сокращение добычи в рамках сделки еще на 600 000 баррелей в сутки (б/с), однако Россия не поддержала данную инициативу и попросила больше времени для обсуждения. Дата встречи министерского комитета, на котором может быть озвучено итоговое решение, пока официально не объявлена.

Альянс ОПЕК+ в декабре 2019г увеличил сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с сроком действия до конца марта 2020 г. Дополнительно около 400 000 б/с добровольно согласилась сократить Саудовская Аравия. В декабре 2019 г. и начале января 2020 г. нефтяные котировки демонстрировали уверенный рост и в моменте достигали цен более $70 за баррель. Дополнительную поддержку ценам оказывала возросшая напряженность на Ближнем Востоке, отмечается в комментарии "БКС Премьер".

"Однако из-за эпидемии коронавируса, которая начала активно распространяться в Китае в 20-х числах января, спрос на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера оказался под угрозой, - подчеркивает И. Галактионов. - По информации источников в отрасли, сезонный спрос на нефть упал на 3 млн б/с, что примерно соответствует 20% от всего потребления Китая. Нефтяные котировки стремительно растеряли свои позиции и ушли к минимумам, которые наблюдались в начале 2019 г. Теперь ОПЕК+ рассматривает возможные меры, чтобы снизить давление на цены. В ближайшее время внимание участников рынка к новостям из альянса будет повышенным".

Впрочем, с другой стороны, давление на цены оказывает уверенный рост производства в США. В минувшую пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе выросло и достигло 676 уст. (+1). В годовом выражении сокращение составило 178 уст. Более половины всех буровых (405) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Сохраняется форс-мажорная ситуация в нефтегазовой отрасли Ливии. Из-за закрытия большинства нефтяных портов добыча в стране упала до рекордно низких уровней. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщает о том, что добыча упала до 181 000 б/с, что почти в 7 раз ниже нормы. Еще в первой половине января добыча в стране составляла 1,2 млн б/с. Падение эквивалентно примерно 1% от всей мировой добычи.

"Этот фактор может оказаться временным, поэтому на фоне проблем в Китае участники рынка мало обращают внимание на ливийскую проблему, - прогнозирует эксперт "БКС Премьер. - В то же время при сохранении блокады портов на более длинном промежутке времени эта ситуация может оказать значимое влияние на рыночный баланс. Фьючерсы на Brent в понедельник с утра незначительно снижаются на 0,05% к ценам закрытия предыдущего торгового дня. В настоящий момент участники рынка ожидают новостей от ОПЕК+. Риски смещены в сторону восстановления. Если на сегодняшней сессии котировки продемонстрируют рост, то на младших таймфреймах по Brent сформируется техническая фигура "двойное дно", что с формальной точки зрения говорит о высоком потенциале разворота вверх. Потенциал первичной волны восстановления находится в районе $57-58 за баррель".