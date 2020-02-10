Индекс Мосбиржи в понедельник откроется в районе 3080-3085 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник откроется в районе 3080-3085 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3080-3085 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не запланировано. Поэтому, отмечает В. Манжос, во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов.