Индекс Мосбиржи в течение понедельника будет двигаться в диапазоне 3060-3130 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают в понедельник некоторого снижения российского фондового рынка на открытии торгов, в рамках торгов вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3060-3130 пунктов.

Настроения на рынках в понедельник с утра имеют нейтральный характер, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, после снижения площадок в США в пятницу более чем на 0,5%, фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных индексов. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в район 54,5 долларов за баррель.

"На таком фоне в начале торгов понедельника мы ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка, а индекс Мосбиржи может отступить в район 3080 пунктов. В дальнейшем движение нашего рынка будет идти в фарватере мировых площадок, где возможна некоторая активизация покупок на снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. В этом случае наши бумаги отыграют утренние потери и выйдут на положительную территорию. В рамках торгов ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3060-3130 пунктов", - указывает Б. Зварич.