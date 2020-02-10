Рубль покажет коррекционный рост в понедельник - Промсвязьбанк

Учитывая сложившийся внешний фон в понедельник с утра, главный аналитик Промсвязьбанк Богдан Зварич ожидает коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам, сообщается в комментарии банка.

"Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и укрепление валют развивающихся стран вернут покупки в рубль. Это приведет к отступлению доллара в начале дня ниже 64 рублей. Плюс к этому уменьшилось давление на рубль со стороны покупок валюты по бюджетному правилу в связи со снижением их на треть относительно январских значений, что является умеренным позитивом для российской валюты. В рамках сегодняшней сессии ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 63,2-64,4 рубля", - пишет Б. Зварич.