Главным тормозом для возобновления роста индекса Мосбиржи по-прежнему является дешевая нефть - Алор Брокер

Можно ожидать дальнейшего перетока капитала из облигаций на рынок акций, прежде всего, в дивидендные бумаги, что будет поддерживать отечественный рынок в целом, ограничивая снижение и приводя к быстрому выкупу просадок, но главным тормозом для возобновления роста индекса Мосбиржи является дешевая нефть, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Регулятор снизил процентную ставку на 0,25 п.п. - это было в целом ожидаемо и заложено в котировки, но все-таки сомнения оставались. В последние дни рубль торговался очень волатильно, и нельзя было исключать, что решение о снижении ставки могло быть отложено. Более того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о высокой вероятности еще одного снижения ставки в конце марта, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - В таких условиях можно ожидать дальнейшего перетока капитала из облигаций на рынок акций, прежде всего, в дивидендные бумаги. Этот денежный поток будет поддерживать отечественный рынок в целом, ограничивая снижение и приводя к быстрому выкупу просадок".

При этом, по мнению А. Антонова, в целом ситуация не очень радостная. По-прежнему главным тормозом для возобновления роста индекса Мосбиржи является дешевая нефть, которая провоцирует отток западного капитала из рублевых активов.

Внешний фон перед открытием российского рынка складывается нейтральный, указывает специалист Алор Брокер: небольшое снижение нефти компенсируется столь же незначительным ростом американских фьючерсов.