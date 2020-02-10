Рубль в понедельник попробует укрепиться - Алор Брокер

Рубль в понедельник попробует укрепиться, в том числе за счет закрытия длинных позиций спекулянтами, волатильность рубля в ближайшие дни по-прежнему будет очень высокой, а диапазон колебаний пока ограничится отметками 61,5-65 рублей за доллар, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рубль в пятницу вновь рухнул, потеряв к доллару более процента и завершив неделю над отметкой 64, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Сопротивлением для пары доллар/рубль является уровень 64,4. Но с утра мы не видим причин для дальнейшего обесценивания российской валюты. Скорее всего, рубль попробует укрепиться, в том числе за счет закрытия длинных позиций спекулянтами. В целом же волатильность рубля в ближайшие дни по-прежнему будет очень высокой. Диапазон колебаний пока ограничивается отметками 61,5-65 руб. за доллар", - пишет А. Антонов.