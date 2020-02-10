Утренние прогнозы: незначительное снижение

В понедельник аналитики ждут небольшого снижения на открытии рынка акций РФ в связи с умеренным ухудшением внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3080-3085 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов понедельника мы ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка, а индекс Мосбиржи может отступить в район 3080 пунктов. В дальнейшем движение нашего рынка будет идти в фарватере мировых площадок, где возможна некоторая активизация покупок на снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. В этом случае наши бумаги отыграют утренние потери и выйдут на положительную территорию. В рамках торгов ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3060-3130 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем продолжения коррекции. Рынок будет реагировать на динамику на зарубежных сырьевых и фондовых площадках. Техническая картина указывает на вероятность скорого достижения индексом Мосбиржи отметки 3000 пунктов".