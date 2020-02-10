Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, несмотря на сильные данные по рынку труда. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после скачка рынка акций до новых рекордов днем ранее. Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., показали обнародованные в пятницу данные министерства труда. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Между тем безработица в США неожиданно повысилась в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее.

Эксперты ожидают, что темпы экономического подъема в США будут более слабыми, чем ожидалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий властей страны по сдерживанию его распространения. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил его за усилия в борьбе против распространения коронавируса. "В Китае отличная дисциплина, а председатель Си уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - написал Трамп в Twitter.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижается. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,54%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК опустился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,67%. Shenzhen Composite растет на 0,39%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:02 МСК снизился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,14%.

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Народный банк Китая (НБК) влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,06% - до $54,5 за баррель. В пятницу их цена опустилась на 0,84%, составив на закрытие $54,47 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром подрастают также на 0,06% - до $50,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 1,24%, завершив день на отметке $50,32 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. "Ситуация еще раз была проанализирована, и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье. На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,585 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,365 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 665,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,98%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (+0,95%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,69%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-11Р" (-0,96%), "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,6%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 100% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R объемом 2 млрд рублей и 11,74% бондов серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R на 234,808 млн рублей при номинальном объеме 2 млрд рублей. Облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R гасятся в феврале 2025 года. Облигации серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R гасятся в феврале 2023 года. По обоим выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 001Р-13P объемом 10 млрд рублей. Размещение допвыпуска началось 30 декабря прошлого года. Облигации размещались по цене 103,15% от номинала. Дата погашения займа - 30 сентября 2023 года. Газпромбанк 30 сентября 2019 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "Вита лайн" (Самара) полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 22 января по 5 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Облигации размещались по открытой подписке сроком на 3 года.

ООО "СФО Аккорд Финанс" планирует с 10:00 МСК 10 февраля до 15:00 МСК 14 февраля провести сбор заявок на выпуски облигаций с залоговым обеспечением класса "А" на 400 млн рублей, а также класса "Б" на 5 млн рублей. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в размере 10% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 17 февраля. Облигации будут размещены по открытой подписке: класс "А" на 4 года, класс "Б" на 8 лет.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 7 февраля. Техразмещение запланировано на 18 февраля. "Ростелеком" 5 февраля собирал заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,77% годовых. Техразмещение выпуска 002Р-02R предварительно запланировано на 19 февраля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,62% годовых. Длительность 1-го купона составит полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев. Ранее эмитент заявлял о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года, которую заменил на оферту через 10 месяцев. Сбор заявок инвесторов прошел 7 февраля. Дата техразмещения будет определена позднее.

ООО "СФО РуСол 1" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,7 млрд рублей на уровне 9,516% годовых, класса "Б" объемом до 900 млн рублей - на уровне 13,516% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 6 февраля. Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года. Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

ООО "Рольф" изменило ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 3 млрд рублей с премии к трехлетним ОФЗ не выше 420 базисных пунктов до 425 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ и уменьшило срок обращения выпуска с трех лет до двух лет. Кроме того, эмитент отменил ранее предусмотренную амортизацию. Сбор заявок на облигации запланирован на февраль. В предыдущий раз "Рольф" выходил на публичный долговой рынок в конце февраля 2019 года. Эмитент разместил дебютные рублевые трехлетние облигации по ставке 10,45% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 6,59% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 7,72% годовых.

Россельхозбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 854,399 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 48,54% выпуска. Бонды объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в феврале 2015 года по ставке 15% годовых. Ставка текущего купона - 6,5% годовых, купоны квартальные.