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10 февраля 2020 года 09:37

Американские трейдеры предпочли зафиксировать прибыли

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижается.. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, несмотря на сильные данные по рынку труда.

Трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после скачка рынка акций до новых рекордов днем ранее, пишет MarketWatch.

По итогам недели Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 - на 3,2%, Nasdaq - на 4%.

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., показали обнародованные в пятницу данные министерства труда. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем безработица в США неожиданно повысилась в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее.

"Сильные январские данные по рынку труда стали своевременными, повысив доверие к экономике как раз в тот момент, когда распространение коронавируса ставит под угрозу перспективы глобального экономического роста", - отмечает управляющий директор FTSE Russell Алек Янг.

"Стоит отметить, что американский рынок акций перепродан после мощного ралли, которое в некоторой степени базировалось на ожиданиях, что Федрезерв уменьшит ставку в июне в сложившейся ситуации", - говорит эксперт.

Однако, после публикации сильных данных по рынку труда, снижение ставки кажется маловероятным, в связи с чем, фондовый рынок опустился, отмечает Янг.

Эксперты ожидают, что темпы экономического подъема в США будут более слабыми, чем ожидалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий властей страны по сдерживанию его распространения.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил его за усилия в борьбе против распространения коронавируса. "В Китае отличная дисциплина, а председатель Си (Цзиньпин - ИФ) уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - написал Трамп в Twitter.

В центре внимания трейдеров остается отчетность компаний за минувший квартал. Более 300 компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали квартальную отчетность, и в 71,3% случаев показатели прибыли превзошли ожидания рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Бумаги Activision Blizzard прибавили в цене 2,1% по итогам торгов в пятницу. Американский разработчик видеоигр отчитался о результатах за четвертый квартал, которые превысили прогнозы аналитиков.

Акции Uber дорожают на 9,5%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, в четвертом квартале сократила скорректированный убыток и заявила о намерении выйти на прибыльный уровень на год раньше плана.

Стоимость бумаг Canada Goose опустилась на 4,4%. Компания сообщила, что коронавирус оказывает негативное воздействие на ее показатели, и ухудшила годовой прогноз продаж и прибыли.

Цена акций Pinterest подскочила на 9,5%. Выручка интернет-сервиса визуальных закладок по итогам 2019 года выросла более чем на 50% - до $1,14 млрд с $755,9 млн годом ранее.

Акции Fidelity National Financial (FNF) подешевели на 6,2%. Крупнейшая компания в сфере титульного страхования в США достигла договоренности о приобретении FGL Holdings (F&G) по цене в $12,5 за акцию, говорится в пресс-релизе FNF. Бумаги FGL Holdings прибавляют в цене 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 277,26 пункта (0,94%) - до 29102,51 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 18,07 пункта (0,54%), составив 3327,71 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 51,64 пункта (0,54%) - до 9520,51 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижается.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:40 МСК снизились соответственно на 0,47% и на 0,67%.

Бумаги японского автопроизводителя Toyota дешевеют на 1,5%. Акции Sony теряют 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК опустился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,67%. Shenzhen Composite растет на 0,39%.

Котировки акций страховой компании AIA Group снижаются на 1,7%, Tencent - на 0,75. Бумаги HSBC дорожают на 1,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:02 МСК снизился на 0,5%.

Акции производителя чипов Samsung Electronics Co. дешевеют на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,14%.

Рыночная стоимость горнодобывающей BHP снизилась на 1%. Акции производителя стройматериалов Boral подешевели на 11%.

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга.

"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах", - отметил он.

Инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года на фоне усилившегося роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по Лунному календарю. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре.

Народный банк Китая (НБК) влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Тем временем, по информации японского телеканала TBS TV, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, было выявлено еще 60 случаев заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось о 70 заболевших.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на фоне уменьшения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,08 (на 0,15%) - до $54,39 за баррель. В пятницу их цена опустилась на $0,46 (на 0,84%), составив на закрытие $54,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,06 (на 0,12%) - до $50,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,63 (на 1,24%), завершив день на отметке $50,32 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Ситуация еще раз была проанализирована и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg. По мнению аналитиков Sanford C. Bernstein & Co., для приведения рынка к равновесию необходимо дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. б/с.

Тем временем в воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры об урегулировании ливийского конфликта, проходящие под эгидой ООН. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности Ливии в середине января накануне берлинских переговоров с признанным ООН правительством в Триполи. Это заставило NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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