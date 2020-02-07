Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте из-за опасений за мировую экономику

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне снижения внешних фондовых площадок и нефти из-за опасений за темпы роста мировой экономики в условиях распространения коронавируса из Китая; индекс РТС обновил минимум с начала года на фоне ослабления рубля, при этом в лидерах отката в пятницу выступили бумаги "Роснефти" из-за опасений введения санкций США за работу компании с Венесуэлой.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3087,63 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1518,23 пункта (-1,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,00% годовых. ЦБ РФ сохранил прогнозы на 2020 год по росту ВВП РФ в интервале 1,5-2,0%, по инфляции - в интервале 3,5-4,0%, по цене на нефть - на уровне $55 за баррель.

При этом ЦБ РФ отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

На этих новостях доллар вырос до 64,05 рубля (+0,7 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1-0,4%, доллар подорожал на 0,14 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Роснефти" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как известно, Вашингтон считает Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в этой стране.

На текущей неделе президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро, а советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

Подорожали в пятницу акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), "Мосбиржи" (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Сбербанк в январе 2020 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% - до 80,2 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,3%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,4-0,7%), корректируется с максимумов Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В США в пятницу вышла сильная статистика по рынку труда: число новых рабочих мест в январе выросло на 225 тыс. при прогнозах роста на 160 тыс. При этом безработица повысилась до 3,6%, тогда как не ожидалось изменений с уровня 3,5%.

Нефть в пятницу просела в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,81 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $50,59 за баррель (-0,7% и +2,3% в четверг).

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, лучше рынка в пятницу выглядели акции золотодобывающих компаний (Polymetal, "Полюс"), сохранялся спрос на акции "РусГидро" на фоне интриги по вопросу возможной реорганизации компании и повышения перспективной дивидендной доходности бумаг. Аутсайдерами выступили бумаги "Роснефти" из-за появившихся опасений в отношении возможных санкций со стороны американской администрации из-за Венесуэлы.

Нефть Brent не удержала отметку $55 за баррель. Новости о том, что технический комитет ОПЕК+ рассматривает вариант снижения добычи для стабилизации текущей ситуации еще на 600 тыс. б/с, пока не нашли единогласного отклика у стран-участниц соглашения. Российская сторона в лице министерства энергетики тоже пока сдержанно комментирует данные инициативы.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки вновь обратили внимание на новости о распространении коронавируса. Число летальных случаев коронавируса в Китае достигло 636 человек, а инфицированных - 31 тыс. 161. По сути, динамика распространения остается прежней, как и смертность от вируса. Соответственно, пока рано говорить о прохождении какого-либо пика заболеваемости, а значит, и делать определенные прогнозы по влиянию на экономику. Вполне очевидно, что российский экспорт во многом зависит от китайского потребления. По некоторым оценкам, спрос на нефть в Китае может упасть в феврале на 1 млн б/с.

Бумаги "Роснефти" отреагировали падением не только на китайские проблемы, но и на рост вероятности американских рестрикций против компании из-за сотрудничества с Венесуэлой. Подешевели акции "НОВАТЭКа" на фоне падения спроса на СПГ в Китае. Также негативная ситуация была в бумагах "Газпрома", поскольку снижение китайского спроса приводит к глобальному падению цен на газ.

Главным мотивом снижения ставки ЦБ РФ стало то, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. В итоговом заявлении отмечается, что риски дефляции преобладают над рисками инфляции, также сохраняются риски замедления глобальной экономики. Тем не менее, ЦБ РФ ожидает, что к концу года инфляция составит 3,5-4,0%. Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 20 марта.

Нефть растеряла все свои утренние достижения к середине европейских торгов. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти еще на 0,6 млн б/с, но этой меры может оказаться недостаточно, чтобы препятствовать формированию излишка предложения на рынке. Лишь одна китайская Sinopec запланировала снижение переработки нефти в феврале на 600 тыс. б/с. Компания занимает около половины рынка нефтепереработки Китая, поэтому на рынке вновь могут усилиться негативные настроения с вероятным тестированием минимальных значений с прошлого года, считает аналитик.

На фоне неплохой статистики по рынку труда США инвесторы могут уверовать в дистанцированность экономики США от проблем в Китае. Однако реальные проблемы как американского экспорта в КНР, так и реэкспорта американской продукции в США проявятся уже в феврале. Поэтому рынок может вновь столкнуться с резким ростом волатильности. Российский рынок также начинает осознавать, что вспышка коронавируса - это не кратковременная неприятность, а более длительный фактор, который может непосредственно сказаться на объемах экспортных поставок отечественных компаний, отмечает Кочетков.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, на этой неделе внешние рынки акций подросли, но дальнейший потенциал роста, похоже, исчерпан.

По сообщениям Bloomberg, представители США говорят о возможных санкциях против "Роснефти" из-за сотрудничества с Венесуэлой, однако опасаются "хаоса на глобальных нефтяных рынках". В частности, Bloomberg цитирует слова советника президента США по национальной безопасности О'Брайена о том, что американское правительство "очень внимательно" изучает возможные меры в отношении "Роснефти" и, "вероятно, начнет действовать в ближайшем будущем".

В сообщении Bloomberg отмечается, что обсуждение вопроса о "Роснефти" в Белом доме началось в контексте планов правительства США в течение 30 дней резко усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Новости вокруг распространения коронавируса из Китая остаются тревожными, у участников рынков появилось ощущение, что наблюдавшееся последние три-четыре дня ралли, возможно, было преждевременным и основанным на избыточном оптимизме, полагают эксперты Sberbank CIB.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, Банк России сейчас оценивает масштабы влияния и риски возможного давления со стороны вирусного фактора на рыночную конъюнктуру как сдержанные, и эта позиция вполне рациональна.

В отсутствие какой-либо релевантной информации о масштабах влияния вируса на экономику Китая и всего мира вирусный фактор вряд ли мог бы стать реальным препятствием для снижения уровня ключевой ставки ЦБ РФ. В то же время ЦБ РФ указывает на сохранение рисков замедления мирового роста - возможное давление на мировую экономику со стороны вируса, а также сохранение торговых разногласий могут привести к продолжению ухудшения мировой экономической конъюнктуры. Тем не менее в краткосрочной перспективе данные риски, вероятно, не станут триггерами для резкого усиления рыночного пессимизма, возвращения инвесторов в зону risk-off и, соответственно, масштабного оттока капиталов с рынков ЕМ, считает эксперт.

С учетом того, что ЦБ РФ не стал вносить какие-либо существенные изменения в свои макропрогнозы по РФ, в перспективе весны (при отсутствии негативных шоков в мировой экономике) существенное усиление проинфляционных рисков видится маловероятным. В результате к концу 2020 года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%. Не исключено, что еще одно снижение ставки может быть реализовано уже в апреле (с вероятностью 30-40%). В то же время в период весны - начала лета регулятор может воздержаться от маневров со ставкой, оценивая масштабы влияния на экономику внешних факторов (в том числе вирусного фактора), а также внутренних (в виде ожидаемого ускорения процессов финансирования из бюджета программы нацпроектов), считает Покатович.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов, на неделе Китай ободрил рынки новостью о том, что предпринимает большие усилия по предотвращению распространения вируса. Также рынки поддержала неплохая статистика по экономике США и новость, что Китай уполовинил импортные пошлины для американских товаров. Однако товарные рынки оказались под давлением из-за неопределенности, насколько сильно скажется коронавирус на экономике Китая. Рынок нефти ожидает от ОПЕК+ сокращения добычи сырья - комитет рекомендовал сократить добычу на 600 тыс. б/с, решение будет приниматься на заседании в середине февраля. Но не все страны готовы снижать добычу, например, Россия против, поэтому пока интрига остается и рынок реагирует сдержанно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу выступили "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-14,2%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+29,8% и +9,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8,4% и +7,5% "префы"), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+4,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,647 млрд рублей (из них 11,455 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 12,649 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).