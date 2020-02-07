Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на фоне падения спроса на "защитные" активы

Москва. 7 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" и среднесрочных выпусков евробондов РФ, но немного расширились для "длинных" бумаг, отмечают эксперты.

Тенденция к ценовому снижению как в секторе американских казначейских обязательств, так и на рынке российских евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне снижения у глобальных инвесторов опасений относительно масштабов негативного влияния на мировую экономику китайского коронавируса после того, как Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) начал предпринимать меры по нормализации ситуации на финансовом рынке страны.

В понедельник НБК снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым для вливания средств в банковскую систему, а также влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд). Во вторник НБК продолжил поддерживать рынок и влил в финансовую систему за счет операций обратного РЕПО еще 500 млрд юаней ($71,21 млрд).

На этом фоне снизился спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, что привело к падению их котировок. Российские бумаги в результате также оказались под давлением, но в целом их снижение было более сдержанным по сравнению с американскими гособлигациями.

В дальнейшем сформировавшийся тренд лишь усилился, так как инвесторы стали закладывать в цены долговых бумаг ожидания того, что центробанки других стран тоже будут поддерживать экономику своих регионов стимулирующей монетарной политикой. В результате, доходность американских десятилетних гособлигаций выросла 4 февраля на 6 базисных пунктов. При этом процентные ставки десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году прибавили за день 5 базисных пунктов, а бумаги с погашением в 2047 году - 6 базисных пунктов к уровню закрытия понедельника.

В середине недели активность продавцов несколько снизилась и рынок отечественных евробондов лег в боковой дрейф на фоне общемирового повышения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Произошло заметное укрепление практически всех валют развивающихся стран, в том числе рубля, рост фондовых и товарных рынков, в том числе нефти, которая была одним из наиболее пострадавших активов из-за китайского коронавируса.

Кроме того, интерес к рисковым активам поддержала и опубликованная 5 февраля в США статистика по рынку труда от агентства ADP, оказавшаяся заметно лучше ожиданий аналитиков. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

В последние два дня недели (6 и 7 февраля) негативная динамика цен российских еврооблигаций вновь преобладала, но темпы снижения замедлились по сравнению с началом недели. Часть участников рынка взяла тайм-аут для оценки, с одной стороны, реального влияния китайского вируса на мировую экономику, а с другой стороны - действий мировых центробанков с целью минимизации потерь от эпидемии коронавируса.

Негативное влияние на мировые долговые рынки в пятницу оказала также опубликованная в США статистика по рынку труда. Так, согласно данным министерства труда, число рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в январе увеличилось на 225 тыс., в то время как аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс. При этом безработица в стране неожиданно выросла в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее (аналитики не ожидали изменения этого показателя).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,02% и составила 113,82% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 12 базисных пунктов и 7 февраля составил 105 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,95% (их доходность выросла на 14 пунктов - до 3,61% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,7% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 5 базисных пунктов и составил 177 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,6% (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 3,61% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,5%, подешевев до 110,23% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 2,71% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,21%, до 112,4% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисных пункта и составила 2,6% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,14%, до 109,42% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 9 пунктов и составил 74 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить умеренное снижение на фоне как исчерпания потенциала роста, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА. По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового вируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику.