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07 февраля 2020 года 19:34

Рынок акций РФ в начале февраля замедлил снижение благодаря борьбе с вирусом из КНР

Рынок акций РФ в начале февраля замедлил снижение с локальными попытками отскока благодаря новостям о разработке эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом из Китая, давление на рынок оказывала просевшая нефть из-за несогласованности позиций участников ОПЕК+ по расширению сокращения добычи нефти.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 30 января по 5 февраля составил порядка $20 млн против оттока $40 млн неделей ранее (вторая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $90 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $80 млн (вторая неделя оттока).

В период с 3 по 7 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3087,63 пункта, индекс РТС прибавил 0,1% и достиг 1518,23 пункта на фоне роста доллара до 64,05 руб./$1 (+0,14 рубля). Апрельская нефть Brent в этот период подешевела на 3,3% или $1,85 (до $54,8 за баррель).

Рынок начал минувшую неделю с консолидации на фоне наметившейся восходящей коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс МосБиржи просел к 3070 пунктам, а индекс РТС превысил 1520 пунктов за счет укрепления рубля.

В США с 2 февраля был введен режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Эксперты Goldman Sachs оценили возможный ущерб экономике США в первом квартале в 0,4 процентного пункта ВВП из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства. Китайский рынок в понедельник обвалился на 8% после недельных новогодних выходных, однако наметилась коррекция в Европе и США на фоне решения Народного банка Китая снизить процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Нефть Brent в понедельник опускалась к $54 за баррель, поскольку спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет порядка 20% объема потребления.

Во вторник рынок акций отскочил вверх вслед за мировыми фондовыми площадками в рамках коррекции после падения из-за опасений замедления мировой экономики по причине распространения эпидемии пневмонии в Китае; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 3100 и 1550 пунктов, но закрепиться выше не смогли из-за слабости нефти. Поддержку акциям "Аэрофлота" (+2,4%) оказал финотчет по РСБУ за 2019 год - чистая прибыль компании выросла в 1,9 раза и составила 5,287 млрд рублей.

Нефть Brent во вторник подросла к $54,5 за баррель в ожидании действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. По оценке ОПЕК+, средние темпы роста спроса на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с из-за вспышки коронавируса в Китае.

В среду рынок акций продолжил рост вслед за мировыми площадками и нефтью на новостях о разработке эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом из Китая, а также в ожидании новостей от ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи сырья. Индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов, РТС - 1560 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" (+4,9%) на новостях от Минтранса, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай.

НБК влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики. Нефть Brent подскочила к $56 за баррель в ожидании решений технического комитета ОПЕК+ и на новостях, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Попытка рынка акций РФ продолжить рост в четверг вслед за внешними фондовыми площадками на оптимизме в борьбе с коронавирусом из Китая завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (-4,9%).

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия пока не готова сформулировать позицию по возможным шагам ОПЕК+ в связи с коронавирусом, не понимая ситуацию с ним до конца. Технический комитет ОПЕК+ по итогам трехдневного заседания рекомендовал странам-участницам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с до июня, чтобы убрать последствия китайского коронавируса. Нефть Brent откатилась ниже $55 за баррель.

Позитивом для внешних рынков стали известия, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

В пятницу очередные попытки рынка акций РФ подрасти на фоне подъема до максимумов индексов в США сменились новыми распродажами из-за слабости нефти, индекс МосБиржи после локального роста к 3110 пунктам скатился ниже 3090 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (-2,5%). По сообщениям СМИ, США могут принять санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле и поддержку Москвой режима Николаса Мадуро. Индекс РТС упал ниже 1520 пунктов на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ снизить ставку до 6,0% годовых.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе подтвердили свою приверженность выполнению первой фазы торговой сделки.

Нефть Brent опустилась ниже $55 за баррель в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ - министр энергетики РФ Александр Новак пообещал сформировать позицию России в самые ближайшие дни.

По итогам недели с 3 по 7 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "НОВАТЭКа" (-7%), ПАО "Центр международной торговли" (-6% и -6% "префы"), "Роснефти" (-3%); лучше рынка оказались акции "Аэрофлота" (+11%), "Яндекса" (+8%), ВТБ (+7%).

Динамику рынка акций РФ в середине февраля будут определять новости вокруг коронавируса из Китая, а также колебания нефти в зависимости от сообщений ОПЕК+. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3040-3120 пунктов, для индекса РТС - 1480-1560 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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