Рубль дешевеет к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 7 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6%.

Курс доллара США составил 63,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,99 руб./EUR1, подорожав на 42,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,08 копейки - до 66,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,43 копейки, до 63,472 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,51 копейки, до 69,6288 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро после решения ЦБ РФ снизить ставку. При этом большинство аналитиков ожидали от регулятора сокращения ставки именно на 25 б.п.. Единственным значимым фактором, который мог поставить смягчение денежно-кредитной политики на паузу, был коронавирус и возможные последствия его распространения.

Регулятор отметил риски из-за коронавируса, однако сохранил мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления инфляции. В то же время, ЦБ, снизив ставку, видоизменил формулировку сигнала, указав в своем заявлении "на ближайших заседаниях" вместо "в первом полугодии".

В глоссарии ЦБ "на одном из ближайших заседаний" означает - на одном из трех предстоящих заседаний совета директоров. Если в формулировку "на ближайших заседаниях" заложен такой же смысл, это значит, что, по сути, временной горизонт сигнала не изменился, так как в первом полугодии осталось провести именно три заседания совета.

Нынешнее снижение ключевой ставки является шестым подряд за текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере.

Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле, третье - в сентябре, четвертое - в октябре, пятое - в декабре. Все предыдущие шаги были по 25 б.п., кроме октябрьского, когда ЦБ снизил ставку сразу на 50 б.п. впервые с декабря 2017 года.

"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6%. Решение полностью соответствует нашим ожиданиям и, прежде всего, объясняется снижением инфляции. В январе, по нашим оценкам, она составила 2,5%. Правительство делает ставку на поддержку реального сектора экономики через дешевые деньги. Возможно, в текущем году ключевая ставка снизится до 5%. Мы полагаем, что снижение ставки уже в котировках российской валюты. И по-прежнему ориентируемся на таргет по паре "доллар-рубль" в диапазоне 60-62 руб./$1. Снижение ключевой ставка - это позитив для российских дивидендных историй, среди "фишек" это, прежде всего, бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)", - отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"Интригующее заседание Банка России - ставка понижена на 25 б.п. (до 6,00%), несмотря на весьма разрозненные мнения экспертов и участников рынка. Тем не менее, ориентир и комментарий оказались весьма оптимистичными и внушающими надежды на дальнейшее снижение ставки в течение 1-го полугодия 2020 года. Основным поводом для смягчения, очевидно, стало замедление инфляции сверх ожиданий Банка России. И, хотя прогноз на конец 2020 года оставлен 3,5-4,0%, вероятно, прогноз на 1-е полугодие был подкорректирован в соответствии с динамикой цен в январе-феврале. (. . .) В моменте сложно разграничить циклический и структурный характер снижения цен на продукты питания - они продолжают снижаться под действием роста предложения, но новый урожай может изменить картину (и об этом регулятор упоминает в разделе рисков). Прочие структурные факторы также пока не вызывают опасений: восстановление доходов (и заработных плат) и бюджетный прогноз пока не предполагают резкого разворота инфляции. Дополнительные меры социальной поддержки, а также вероятные инвестиции части ФНБ в 2020 г., по прогнозу Банка России, могут иметь лишь среднесрочные последствия. Соответственно, шанс на снижение ставки в марте значительно вырос, но для нас вопрос касательно дополнения или замены апрельского снижения (наш базовый сценарий) пока остается открытым", - подчеркивает главный аналитик Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывает негативная динамика большинства мировых рынков, а также падение цен на "черное золото". Трейдеры продолжают оценивать влияние коронавируса на нефтяной спрос. Нефтепереработка в Китае снизилась на 15% по сравнению с уровнем до вспышки заболевания, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Опасения снижения спроса на нефть усугубляются в связи с падением промышленного производства в ряде европейских стран. Объем промпроизводства в Германии в декабре рухнул на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное падение показателя за последнее десятилетие.

Во Франции промпроизводство в декабре упало на 2,8% по сравнению с ноябрем. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,38% - до $54,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,59% - до $50,65 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

В пятницу утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,47% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,35% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также опустились на 1 б.п. - до 6,38% и 6,45% годовых соответственно.