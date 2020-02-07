Расхождение динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике очевидно - "ВТБ Капитал"

Возобновившийся рост европейских и американских фондовых индексов на фоне продолжающейся вспышки коронавируса свидетельствует об очевидном расхождении динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Рынки акций, как правило, положительно реагируют на то, что воспринимается инвесторами как "хорошие новости", - подчеркивает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. - Мы уже упоминали о том, что в нынешней ситуации инвесторы в основном ориентируются на опыт вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г. Тогда рынки отреагировали непродолжительной (январь-март) коррекцией, составившей порядка 10-12%. Вскоре она уступила место ралли, которое сопровождалось активным ростом азиатских экономик, начавшимся летом 2003 г.".

Судя по всему, инвесторы считают, что что-то похожее их ждет и сейчас. Однако с 2003 г. многое изменилось, уверен Нил Маккинон: " Если тогда на Китай приходилось лишь 4% мирового ВВП, то теперь его доля достигает 17%. В 2003 г. экономика Китая благодаря инвестиционному буму и экспортоориентированной модели росла двузначными темпами. К настоящему времени Китай по многим экономическим индикаторам превратился в одного из ключевых мировых игроков, обеспечивая треть всего роста мирового ВВП и играя роль одного из важнейших звеньев глобальных производственных цепочек".

Все это, по мнению эксперта "ВТБ Капитала", создает риски для стран, имеющих серьезные экспортные связи с Китаем, таких как Германия, Южная Корея и Австралия. И как показало американо-китайское противостояние, торговая и валютная политика Китая оказывают значительный эффект на его торговых партнеров. Немецкая экономика, в значительной степени зависящая от того, что происходит в Китае, уже замедляется. Согласно вышедшим сегодня данным, в декабре промышленное производство в Германии сократилось на 3,5% м/м. "Расчеты на скорое восстановление немецкой, а вместе с ней и европейской экономики выглядят слишком оптимистично, - полагает Нил Маккиннон. - Общее мнение, согласно которому вспышка коронавируса должна оказать лишь временный и сравнительно ограниченный эффект на ВВП Китая и всего мира, может быть ошибочным. Какова вероятность, что эта «мировая фабрика», эта крупнейшая экономика мира, откуда происходят крупнейшие мировые банки и крупнейшие фонды денежного рынка, стоит на пороге резкого замедления? Такие компании, как Hyundai и Foxconn, закрывают свои производства на территории Китая. По оценкам экономистов, замедление экономического роста в Китае в 1к20 составит около 2 пп, однако затем темпы роста начнут быстро восстанавливаться. Ожидается, что в итоге влияние на ВВП Китая по итогам года будет лишь умеренно негативным, и годовой рост экономики составит не менее 5,5%".