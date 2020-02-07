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07 февраля 2020 года 15:56
Расхождение динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике очевидно - "ВТБ Капитал"
Возобновившийся рост европейских и американских фондовых индексов на фоне продолжающейся вспышки коронавируса свидетельствует об очевидном расхождении динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Рынки акций, как правило, положительно реагируют на то, что воспринимается инвесторами как "хорошие новости", - подчеркивает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. - Мы уже упоминали о том, что в нынешней ситуации инвесторы в основном ориентируются на опыт вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г. Тогда рынки отреагировали непродолжительной (январь-март) коррекцией, составившей порядка 10-12%. Вскоре она уступила место ралли, которое сопровождалось активным ростом азиатских экономик, начавшимся летом 2003 г.". Судя по всему, инвесторы считают, что что-то похожее их ждет и сейчас. Однако с 2003 г. многое изменилось, уверен Нил Маккинон: " Если тогда на Китай приходилось лишь 4% мирового ВВП, то теперь его доля достигает 17%. В 2003 г. экономика Китая благодаря инвестиционному буму и экспортоориентированной модели росла двузначными темпами. К настоящему времени Китай по многим экономическим индикаторам превратился в одного из ключевых мировых игроков, обеспечивая треть всего роста мирового ВВП и играя роль одного из важнейших звеньев глобальных производственных цепочек". Все это, по мнению эксперта "ВТБ Капитала", создает риски для стран, имеющих серьезные экспортные связи с Китаем, таких как Германия, Южная Корея и Австралия. И как показало американо-китайское противостояние, торговая и валютная политика Китая оказывают значительный эффект на его торговых партнеров. Немецкая экономика, в значительной степени зависящая от того, что происходит в Китае, уже замедляется. Согласно вышедшим сегодня данным, в декабре промышленное производство в Германии сократилось на 3,5% м/м. "Расчеты на скорое восстановление немецкой, а вместе с ней и европейской экономики выглядят слишком оптимистично, - полагает Нил Маккиннон. - Общее мнение, согласно которому вспышка коронавируса должна оказать лишь временный и сравнительно ограниченный эффект на ВВП Китая и всего мира, может быть ошибочным. Какова вероятность, что эта «мировая фабрика», эта крупнейшая экономика мира, откуда происходят крупнейшие мировые банки и крупнейшие фонды денежного рынка, стоит на пороге резкого замедления? Такие компании, как Hyundai и Foxconn, закрывают свои производства на территории Китая. По оценкам экономистов, замедление экономического роста в Китае в 1к20 составит около 2 пп, однако затем темпы роста начнут быстро восстанавливаться. Ожидается, что в итоге влияние на ВВП Китая по итогам года будет лишь умеренно негативным, и годовой рост экономики составит не менее 5,5%".
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07 февраля 2020 года 19:37
Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов
Москва. 7 февраля. Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и дешевеющей нефти. читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:35
Москва. 7 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на волне снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" и среднесрочных выпусков евробондов РФ, но немного расширились для "длинных" бумаг, отмечают эксперты. читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:34
Рынок акций РФ в начале февраля замедлил снижение с локальными попытками отскока благодаря новостям о разработке эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом из Китая, давление на рынок оказывала просевшая нефть из-за несогласованности позиций участников ОПЕК+ по расширению сокращения добычи нефти. читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:30
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне снижения внешних фондовых площадок и нефти из-за опасений за темпы роста мировой экономики в условиях распространения коронавируса из Китая; индекс РТС обновил минимум с начала года на фоне ослабления рубля, при этом в лидерах отката в пятницу выступили бумаги "Роснефти" из-за опасений введения санкций США за работу компании с Венесуэлой. читать дальше
.07 февраля 2020 года 18:22
Размещение акций Warner Music Group может вызвать огромный спрос у инвесторов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Третья по величине звукозаписывающая компания мира станет первой среди конкурентов, прошедшей процедуру IPO. Пул андеррайтеров, в который входят такие гиганты финансовой... читать дальше
.07 февраля 2020 года 17:43
Рынок акций РФ на следующей неделе останется во власти волатильности, а индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3050-3150 пунктов, говорится в комментарии аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Несмотря на снижение общерыночных страхов, связанных с вирусной угрозой, борьба с распространением... читать дальше
.07 февраля 2020 года 17:12
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года - Julius Baer
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года, говорится в комментарии Julius Baer. "Судя по долгосрочной динамике индекса доллара США сложно охладить энтузиазм по поводу признаков положительного тренда, - отмечает глава отдела технического анализа... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:49
Пара евро/доллар в пятницу показала новый локальный минимум на отметке 1,0950, и в ближайшие дни сможет пробить отметку 1,09, устремившись к новым многолетним минимумам в районе 1,07, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Последний раз на... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:21
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в диапазоне 1550-1600 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в узком диапазоне 1550-1600 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на золото впервые за три прошедшие недели снизились после того, как инвесторы получили позитивные сигналы о сдерживании распространения коронавируса и его... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:00
Москва. 7 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6%. читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:35
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики - ИК "Велес Капитал"
ЦБ РФ в пятницу 7 февраля снизил ключевую ставку на 25 бп - до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Таким образом, ЦБ непрерывно смягчает процентную политику с... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:12
Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:43
Изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра стоит ожидать не раньше мая - "ВТБ Капитал"
(добавлены 3-й и предпоследний абзацы) "ВТБ Капитал" обновил свои оценки и ожидания относительно итогов пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам Питерского, февральский пересмотр, результаты которого будут объявлены... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:44
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения USD/RUB и EUR/RUB к уровням 63,5 и 69,6 соответственно
ара USD/RUB вернулась в пятницу к значениям понедельника 63,8, EUR/RUB достиг пиков вторника на отметке 69,9. По мере стабилизации настроений среди участников торгов аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения валютных пар к уровням 63,5 и 69,6 соответственно. читать дальше
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