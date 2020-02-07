ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики - ИК "Велес Капитал"

ЦБ РФ в пятницу 7 февраля снизил ключевую ставку на 25 бп - до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Таким образом, ЦБ непрерывно смягчает процентную политику с июня прошлого года и сегодня снизил ключевую ставку в шестой раз подряд.

"Снизив ставку, ЦБ оставил возможность для ее дальнейшего сокращения, хотя несколько скорректировал ключевую формулировку, - отмечает Юрий Кравченко. - Так, регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки "на ближайших заседаниях". Напомним, что в декабре регулятор сообщал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки "в первом полугодии 2020 г.".

"ЦБ сохранил сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики, однако не исключил более существенного повышательного влияния на инфляцию уже реализованных мер ДКП. Мы полагаем, что если к моменту следующего заседания 20 марта в темпах роста инфляции не наметятся признаки возвращения к отметке в 3%, то вероятность очередного снижения на следующем неопорном заседании будет достаточно высокой. В дальнейшем возможность очередного снижения ставки будут зависеть от того, как долго темпы инфляции будут оставаться ниже прогнозного диапазона ЦБ на 2020 г. в 3,5-4,0%", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".