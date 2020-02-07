Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $52,50-55,50 за баррель - PremEx

Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx.

"Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что аналитики отмечали этот уровень, как критический для картеля. Рынок ожидает решение ОПЕК о сокращении добычи на 0,6 млрд бар. по текущей сделке, чтобы удержать актив от падения, а также продления соглашение до конца 2020г. Отчет Минэнерго США показал рост запасов на 3,36 млн барр. при прогнозе роста на 3,0 млн барр., что подтолкнуло цену актива к снижению. Мы полагаем, что цена Brent в большей степени будет зависеть от новостей, поступающих из Китая, и ожидаем актив на уровнях $52,50-55,50"