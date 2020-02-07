Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к нисходящей коррекции

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне рекордов индексов в США благодаря прогрессу в торговых отношениях между США и Китаем перешел к нисходящей коррекции, индекс МосБиржи после роста к 3110 пунктам вновь откатился под рубеж 3100 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3097,83 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1534,92 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.

Доллар стоит 63,56 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -0,3% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Выросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%).

Сбербанк России (MOEX: SBER) (+0,3%) в январе 2020 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% - до 80,2 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

В США в четверг индексы прибавили 0,3-0,7% и обновили исторические максимумы на позитивных новостях о прогрессе в торговых отношениях между США и КНР. Китай принял решение о снижении вдвое пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10%-ных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5%-ных - до 2,5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе подтвердили свою приверженность выполнению первой фазы торговой сделки.

Эксперты Citigroup, однако, предупреждают трейдеров, что не стоит терять бдительность, поскольку реальные последствия распространения коронавируса для экономики пока неясны.

Тем временем, в Азии в пятницу наметилась коррекция вниз (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,3%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Нефть утром в пятницу стагнирует в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+; цена Brent находится менее чем на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,95 за баррель (+0,04% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $50,94 за баррель (-0,02% и +2,3% в четверг).

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась.

В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, причиной слабости российских акций и рубля может быть отток средств - крупные инвесторы традиционно выводят деньги из рублевых активов из-за падения цен на нефть, поскольку российский бюджет и многие бумаги сильно зависят от состояния сырьевых рынков. Надежды на то, что снижение нефти носило краткосрочный характер и цены Brent в ближайшее время вновь уйдут выше $60 за баррель, тают с каждым днем.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу на 600 тыс. б/с. Во-первых, это мало: из-за коронавируса Китай снизил потребление нефти на 3 млн б/с. Еще как минимум 0,5 млн б/с "высвободилось" из-за прекращения или сокращения авиа- и ж/д сообщений с Поднебесной. Во-вторых, похоже, что Россия не готова поддержать это решение, а без согласия РФ оно принято вряд ли будет.

Поэтому нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе $55 за баррель, при этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются.

Не исключено, что к вечеру пятницы распродажи могут усилиться из-за сокращения длинных позиций перед выходными. Однако среднесрочные "шорты" открывать не рекомендуется, поскольку ситуация может измениться в любой момент. В условиях высокой волатильности рубля в последние дни Банк России в пятницу, вероятно, не станет снижать ставку, как это еще неделю назад прогнозировалось большинством экспертов. В любом случае стоит внимательно прослушать комментарии регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, внешние рынки отыграли позитив новостей, посвященных определенным успехам в борьбе с коронавирусом, а также сохраняющейся подпитке ликвидностью со стороны центральных банков.

Обновленные данные сигнализируют о росте числа зараженных коронавирусом. Китайские города продолжают находиться на карантине, предприятия остаются закрытыми, что подрывает цепочку поставок товаров, а вероятность пандемии сохраняется высокой, что оказывает давление на финансовые рынки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин озвучили приверженность исполнению первой фазы торговой сделки между странами вопреки сложившимся обстоятельствам. В свою очередь, словесные интервенции Народного банка Китая направлены на повышение уверенности инвесторов в способности регулятора купировать резкое замедление экономики.

Тема коронавируса для рынков остается центральной, любой негатив по поводу числа заболевших будет способствовать фиксации прибыли. Устойчиво низкий уровень инфляции в России сохраняет основания для продолжения ЦБ РФ цикла снижения ключевой ставки. Скорее всего, регулятор в пятницу снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Индекс МосБиржи будет пытаться удержать уровень 3100 пунктов, но если негативные факторы возобладают, вероятно движение в направлении минимумов недели, считает Антонов.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка также отмечают, что в пятницу аппетит к рисковым активам остается весьма сдержанным в условиях сохраняющейся неопределенности на фоне распространения нового коронавируса в Китае (темпы распространения инфекции остаются высокими). Внимание мировых инвесторов будет направлено на официальную статистику по рынку труда в США. Данные, вероятно, укажут на рост количества новых рабочих мест в американской экономике по итогам января. Исход предстоящего в пятницу заседания Банка России вряд ли окажет существенное влияние на российский рынок.

Неопределенность по решению ОПЕК+ после заседания технического комитета остается высокой. Комитет рекомендовал странам ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в рамках текущей сделки на 0,6 млн б/с (до 2,2 млн б/с от уровня октября 2018 года) и продлить соглашение до конца 2020 года. Тем не менее, российская сторона пока не выразила готовность согласовать данную рекомендацию и, как сообщил министр энергетики Новак, Россия примет решение в ближайшие дни. Официально согласованной датой министерского заседания ОПЕК+ все еще остается 5-6 марта, однако страны, вероятно, перенесут заседание на более ранний срок. Решение о дополнительном сокращении добычи нефти могло бы оказать поддержку нефтяным котировкам. При этом в условиях опасений за спрос на сырье вряд ли стоит ожидать устойчивого возврата цен на нефть к уровням выше $60 за баррель до тех пор, пока ситуация с вирусом в Китае не будет взята под контроль, считают эксперты Нордеа банка.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, снижение потребления нефти и газа в Китае в связи со вспышкой коронавируса непосредственно касается российских экспортеров, так как они входят в число крупнейших поставщиков КНР. Соответственно, инвесторам необходимо прояснить длительность текущей ситуации и непосредственное влияние на российский экспорт.

Индексы в США обновили максимумы на новостях из Китая о двукратном снижении тарифов на экспорт из США объемом $75 млрд. Однако в Азии настроения в пятницу ухудшились. Число летальных случаев коронавируса в Китае достигло 636 человек, однако общая смертность остается в районе 2%. Пока нельзя говорить о том, что распространение как-то замедлилось или остановилось. Поэтому некоторое беспокойство возвращается на рынки. Агентство S&P Global Ratings снизило прогноз роста китайской экономики в текущем году с 5,7% до 5,0%.

Одним из нерешенных вопросов четверга была позиция РФ по предложениям дополнительного сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. К вечеру министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Мехико, сообщил, что Россия поддерживает рекомендации совместного технического комитета ОПЕК+. Это повышает вероятность более ранней встречи министров, отвечающих за нефть, для принятия официального решения. Саудовская Аравия дополнительно сократила свое производство на 400 тыс. б/с.

Не исключено, что в пятницу российские индексы могут просесть. Рубль проведет волатильный день, хотя любое решение ЦБ РФ по ставке не меняет его долгосрочных фундаментальных преимуществ, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-9,8%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,3%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+31,3% и +14,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+13,1%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,2%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,009 млрд рублей (из них 2,028 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).