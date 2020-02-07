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07 февраля 2020 года 13:14
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического - БКС
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического. Краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. В перспективе конца февраля-начала марта у нефтяных цен есть шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше, говорится в комментарии "БКС Премьер". Рыночные страхи, связанные с распространением коронавируса, в последние дни пошли на спад, американские биржи вернулись к своим историческим максимумам. Фондовые активы продолжили получать подпитку со стороны регуляторов - на днях китайский ЦБ усилил монетарную поддержку рынков, что вместе с мягкостью текущей денежно-кредитной политики ФРС, ЕЦБ и ЦБ Японии формирует приток на рынки значительного количества ликвидности, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "При этом нефтяной рынок куда менее восприимчив к монетарным стимулам, "черное золото" продолжает демонстрировать ценовую слабость, оставаясь во власти опасений возможных последствий вируса для мирового спроса в частности и глобального экономического роста в целом. По нашему мнению, в настоящее время нефть пребывает в зоне "перепроданности", что главным образом связано с тревожными прогнозами снижения спроса на топливо, в первую очередь в Китае, являющемся крупнейшим мировым импортером энергоносителя", - пишет А. Бахтин. Специалист отмечает, что сейчас рынки не обладают исчерпывающей информацией о реальных масштабах воздействия коронавируса и связанных с его распространением карантинных мер на китайскую и мировую экономику. Многие звучащие предположения, например, об обрушении нефтяного спроса в ближайшей перспективе с выпадением до 0,8-1 млн баррелей в сутки, представляются излишне пессимистичными. Очевидно, что и в рамках ОПЕК+ в данной ситуации нет твердого консенсуса относительно необходимости дополнительного снижения добычи сырья и его масштаба, что может быть обусловлено рядом факторов, полагает Александр Бахтин. Во-первых, дискретное снижение внутреннего потребления нефти в КНР на фоне введенных ограничительных мер в транспортной, туристической и торговой сферах не означает соответствующего воздействия на объемы импортируемого Китаем сырья. КНР продолжает закупать сырую нефть, формируя ее запасы. Соответственно, говорить о риске критического нарушении баланса на мировом рынке нефти из-за вирусной проблемы пока не приходится, отмечает аналитик. Во-вторых, указывает специалист компании, нельзя не отметить сложную ситуацию, возникшую в Ливии, которая за несколько дней сократила добычу почти на 1 млн баррелей в сутки из-за блокады нефтяных предприятий. "Вирусная" угроза несколько затмила собой данные события, однако выпадение ливийской нефти служит одним из факторов поддержки нефтяных котировок и одним из доводов, ставящих под сомнение необходимость экстренных мер по дополнительному сокращению добычи крупнейшими экспортерами. "По нашим оценкам, краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. Также внимание инвесторов будет сфокусировано на статистике. В частности, позднее в пятницу Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. Если говорить о перспективе конца февраля-начала марта, то, по нашему мнению, у нефтяных цен есть шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше", - пишет А. Бахтин.
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