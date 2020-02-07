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Главная / Мнения аналитиков / Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно - РФПИ
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07 февраля 2020 года 11:58
Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно - РФПИ
Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно, говорится в комментарии РФПИ. Краткосрочный импульс может прийти со стороны пятничного решения ЦБ, а основополагающим фактором сейчас остается ситуация в мире, и рубль к нему остается чувствительным, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Явных историй для какого-либо значительного укрепления или ослабления рубля не видим. Краткосрочный импульс может прийти со стороны пятничного решения ЦБ, однако при отсутствии серьезных сюрпризов реакция не должна быть значимой. Так, основные индикаторы денежного рынка и ставки ОФЗ по-прежнему закладывают вероятность снижения ставки и в пятницу, и на горизонте этого года. Поэтому само по себе снижение на 25 б.п. вряд ли сильно повлияет на рубль, - пишет Дмитрий Полевой. - Как всегда, более важным будет сигнал ЦБ относительно дальнейших действий. Для рубля основной риск представляет вариант значительного ужесточения позиции ЦБ в части дальнейшего снижения ставки, ведь рынок пока закладывается именно на него. Однако причин для более жесткого комментария, чем раньше, не видим, учитывая крайне низкую инфляцию и неустойчивый рост экономики. Поэтому сигнал либо останется неизменным, либо может быть немного скорректирован для учета возможных рисков. В обоих случаях и рубль, и ОФЗ вряд ли сильно отреагируют. Основополагающим фактором сейчас остается ситуация в мире, и рубль к нему остается чувствительным".
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07 февраля 2020 года 15:35
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики - ИК "Велес Капитал"
ЦБ РФ в пятницу 7 февраля снизил ключевую ставку на 25 бп - до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Таким образом, ЦБ непрерывно смягчает процентную политику с... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:12
Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:43
Изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра стоит ожидать не раньше мая - "ВТБ Капитал"
(добавлены 3-й и предпоследний абзацы) "ВТБ Капитал" обновил свои оценки и ожидания относительно итогов пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам Питерского, февральский пересмотр, результаты которого будут объявлены... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:44
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения USD/RUB и EUR/RUB к уровням 63,5 и 69,6 соответственно
ара USD/RUB вернулась в пятницу к значениям понедельника 63,8, EUR/RUB достиг пиков вторника на отметке 69,9. По мере стабилизации настроений среди участников торгов аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения валютных пар к уровням 63,5 и 69,6 соответственно. читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:14
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического. Краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. В перспективе конца февраля-начала марта у нефтяных цен... читать дальше
.07 февраля 2020 года 12:41
Рубль останется в диапазоне 63-64/$, если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
олатильность рубля остается высокой, курс в пятницу утром вновь вернулся к отметке 63,6/$ на фоне ослабления большинства валют развивающихся стран, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время, то, по мнению специалистов банка,... читать дальше
.07 февраля 2020 года 12:17
Аналитики Уралсиба полагают, что ЦБ России снизит ключевую ставку до 6,% на заседании 7 февраля, говорится в обзоре корпорации. "Прогнозируем снижение ключевой ставки на заседании ЦБ на 25 б.п. Основной аргумент – более выраженное, чем ожидалось, замедление инфляции в начале нынешнего года. В... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:54
(изменен источник информации в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) JPMorgan повысил рекомендацию (рейтинг) для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с "ниже рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций и... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:45
JPMorgan повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $9,40 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:41
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне рекордов индексов в США благодаря прогрессу в торговых отношениях между США и Китаем перешел к нисходящей коррекции, индекс МосБиржи после роста к 3110 пунктам вновь откатился под рубеж 3100 пунктов. читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:32
JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $8 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:22
JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $204 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:14
Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу - Росбанк
альнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, и ее видения рисков мировых рынков, а также их последствий для локальной экономики, говорится в комментарии Росбанка. Рынок ОФЗ немного успокоился в преддверии заседания Банка... читать дальше
.07 февраля 2020 года 10:59
Исход предстоящего в пятницу заседания Банка России вряд ли окажет существенное влияние на российский валютный рынок, говорится в обзоре "Нордеа банка". Не слишком активная реакция ОПЕК+ на ситуацию в Китае сохраняет для рубля риски, исходящие от нефтяного рынка. "Рублю по итогам недели... читать дальше
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