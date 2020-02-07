JPMorgan поднял рейтинг GDR и акций Магнита до "нейтрально" с "ниже рынка"

(изменен источник информации в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

JPMorgan повысил рекомендацию (рейтинг) для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с "ниже рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций и GDR "Магнита", рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 3662 рубля и $14 соответственно за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Магнита", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 4248,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать", консенсус-прогноз цены GDR ритейлера, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $15,66 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "Магнита" составляет порядка 3713 рублей за штуку, GDR - $13,75.