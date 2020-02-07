Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу - Росбанк

Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, и ее видения рисков мировых рынков, а также их последствий для локальной экономики, говорится в комментарии Росбанка.

Рынок ОФЗ немного успокоился в преддверии заседания Банка России 7 февраля. В четверг доходности вдоль кривой изменились символически (от -1 до +1 бп), а объем торгов оказался наименьшим с начала недели и составил 35 млрд руб., констатируют аналитики Росбанка.

"Мы ожидаем, что в пятницу Банк России снизит ключевую ставку на 25 бп. Движение последних дней говорит о том, что рынок также ожидает смягчения политики регулятора, а снижение ставки в большей степени уже заложено в рыночных ценах. При реализации нашего сценария мы вряд ли увидим значительное движение на рынке. Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции (15:00 мск) и ее видения рисков мировых рынков (в частности, Китая), а также их последствий для локальной экономики".