Инвесторы стали спокойнее, но динамика движения капитала на рынках ЕМ по-прежнему слабая - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы стали спокойнее, но динамика движения капитала на рынках ЕМ (развивающиеся рынки) по итогам недели, завершившейся 5 февраля 2020 года, по-прежнему была слабой, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 30 января по 5 февраля составил $10 млн против оттока $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $20 млн против оттока $40 млн неделей ранее (вторая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $90 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $80 млн (вторая неделя оттока).

"Фонды акций GEM, напротив, отчитались о чистых притоках в размере $1 млрд, которые продолжаются пятнадцатую неделю подряд. Глобальные инвесторы EM пока сохраняют удивительный оптимизм, несмотря на угрозу коронавируса и оценки акций на многолетних максимумах", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $30 млн против притока $20 млн неделей ранее (10 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $30 млн (4 недели притока).

"По итогам прошедшей недели оттоки из фондов облигаций GEM составили $181 млн, что положило конец двухмесячному периоду больших притоков в этот класс активов, который начался в декабре. Вместе с тем российские фонды облигаций смогли привлечь еще $28 млн, что обеспечило положительный результат для российских бондов в целом. После недавнего ралли в большинстве облигаций EM можно фиксировать прибыль, и инвесторы не готовы наращивать позиции на текущих уровнях", - пишет Смольянинов.