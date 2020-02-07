Доллар в пятницу удержит позиции в диапазоне 62,5 – 64 рубля - Промсвязьбанк

Доллар в пятницу удержит позиции в диапазоне 62,5 – 64 рубля, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В четверг доллар и евро по отношению к российской валюте прибавили 0,8% и 0,6% соответственно. С пятницы более чем на треть снижаются объемы покупки валюты по бюджетному правилу, что, по мнению экспертов банка, снизит давление со стороны данного фактора.