Индекс Мосбиржи в пятницу попытается удержать уровень 3100 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу попытается удержать уровень 3100 пунктов, если же негативные факторы возобладают, вероятно движение в направлении минимумов недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Российский фондовый рынок в четверг двигался в отрыве от мировых площадок, - отмечает аналитик банка Роман Антонов. - Индекс Мосбиржи растерял рост начала торгов и перешел к снижению. Аутсайдером на фоне высокой волатильности нефти был нефтегазовый сектор и "фишки". В пятницу в центре внимания заседание Банка России по ключевой ставке. Устойчиво низкий уровень инфляции сохраняет основания для продолжения цикла снижения ключевой ставки. По нашему мнению, регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 6%. Из корпоративных новостей отметим публикацию РСБУ отчетности Сбербанка за январь".

Настроения на мировых рынках на утро пятницы в целом эксперт Промсвязьбанка оценивает, как нейтральные. Азиатские площадки несут умеренные потери в ожидании публикации данных о торговом балансе Китая. Нефтяные котировки Brent остаются вблизи уровня 55 долл./барр. Около нуля торгуется фьючерс на индекс S&P 500. В фокусе сегодня выход статистики по рынку труда США. Ожидаемый уровень безработица составит 3,5% - минимум за последние 50 лет. Тема коронавируса для рынков остается центральной, любой негатив по поводу числа заболевших будет способствовать фиксации прибыли, полагает Роман Антонов.