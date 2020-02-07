Российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"

Утром в пятницу российские фондовые индексы окажутся под давлением менее благоприятного для покупок внешнего фона, в связи с чем, вероятно, выйдут в умеренный "минус", говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на сегодняшнем заседании на уровне 6,25%, что при прочих равных должно быть нейтрально воспринято на рынке. Корректировки в настроения могут внести последующие комментарии главы центрального банка на пресс-конференции. Во второй половине сессии на первый план выйдет статистика по рынку труда США - если данные разочаруют, они могут стать причиной фиксации прибыли в том числе на американских площадках", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.