Риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются - Алор Брокер

Нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель, при этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Ситуация на рынке нефти далека от оптимизма, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"В четверг завершились переговоры в рамках мониторингового комитета ОПЕК+. По СМИ прошла информация, что комитет рекомендовал снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Во-первых, этого мало: из-за коронавируса Китай снизил потребление нефти на 3 млн баррелей в сутки, еще как минимум 0,5 млн баррелей "высвободилось" из-за прекращения или сокращения авиа- и ж/д сообщений с Поднебесной. Во-вторых, похоже, что Россия не готова поддержать это решение, а без согласия РФ оно принято вряд ли будет. Поэтому нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель. При этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются", - пишет А. Антонов.