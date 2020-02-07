Вероятно, российские фондовые индексы начнут пятницу в небольшом "минусе" - "Открытие Брокер"

Вероятно, российские фондовые индексы начнут пятницу в небольшом "минусе" в связи с умеренно негативным внешним фоном, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России умеренно негативный. Нефть пока удерживает "плюс", но азиатские индексы торгуются в "минусе". Также укрепляется иена, как один из индикаторов слабых "аппетитов" к риску. Вероятно, что российские индексы начнут день в небольшом "минусе". Рубль проведёт волатильный день, хотя любое решение ЦБ РФ не меняет его долгосрочных фундаментальных преимуществ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.