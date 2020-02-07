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07 февраля 2020 года 10:06
Изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра стоит ожидать не раньше мая - "ВТБ Капитал"
"ВТБ Капитал" обновил свои оценки и ожидания относительно итогов пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам Питерского, февральский пересмотр, результаты которого будут объявлены в ночь на 13 февраля 2020 года по московскому времени, не изменит состава индекса. Между тем пересмотр индекса MSCI Russia в мае может стать успешным для TCS Group, GDR которой, скорее всего, будут включены в расчетную базу данного индекса (ожидаемый пассивный приток $293 млн, соответствующем 26,3х суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц). Кроме того, стратег ожидает в мае повышения веса акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (ожидаемый пассивный приток $404 млн, 1,5х), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) ($75 млн, 4,0х) и "Московской биржи" (MOEX: MOEX) ($19 млн, 1,5х). В то же время вес ADR "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), по его оценкам, скорее всего, будет понижен (ожидаемый пассивный отток $50 млн, 4,8х). Питерский также ожидает включения Petropavlovsk в расчетную базу индекса MSCI UK Small Cap (индекс для компаний малой капитализации), что приведет к пассивному притоку капитала в бумаги компании на уровне $4 млн, что соответствует 1,1х суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц. Результаты майского пересмотра индексов MSCI будет объявлена в ночь с 12 на 13 мая 2020 года по московскому времени, решение о включении или исключении бумаг будет приниматься с учетом котировок по итогам одного из торговых дней с 17 по 31 апреля 2020 года.
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07 февраля 2020 года 15:35
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики - ИК "Велес Капитал"
ЦБ РФ в пятницу 7 февраля снизил ключевую ставку на 25 бп - до 6% годовых, сохранив сигнал на дальнейшее смягчение процентной политики, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Таким образом, ЦБ непрерывно смягчает процентную политику с... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:12
Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:43
Изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра стоит ожидать не раньше мая - "ВТБ Капитал"
(добавлены 3-й и предпоследний абзацы) "ВТБ Капитал" обновил свои оценки и ожидания относительно итогов пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам Питерского, февральский пересмотр, результаты которого будут объявлены... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:44
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения USD/RUB и EUR/RUB к уровням 63,5 и 69,6 соответственно
ара USD/RUB вернулась в пятницу к значениям понедельника 63,8, EUR/RUB достиг пиков вторника на отметке 69,9. По мере стабилизации настроений среди участников торгов аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения валютных пар к уровням 63,5 и 69,6 соответственно. читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:14
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического. Краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. В перспективе конца февраля-начала марта у нефтяных цен... читать дальше
.07 февраля 2020 года 12:41
Рубль останется в диапазоне 63-64/$, если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
олатильность рубля остается высокой, курс в пятницу утром вновь вернулся к отметке 63,6/$ на фоне ослабления большинства валют развивающихся стран, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время, то, по мнению специалистов банка,... читать дальше
.07 февраля 2020 года 12:17
Аналитики Уралсиба полагают, что ЦБ России снизит ключевую ставку до 6,% на заседании 7 февраля, говорится в обзоре корпорации. "Прогнозируем снижение ключевой ставки на заседании ЦБ на 25 б.п. Основной аргумент – более выраженное, чем ожидалось, замедление инфляции в начале нынешнего года. В... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:58
Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно, говорится в комментарии РФПИ. Краткосрочный импульс может прийти со стороны пятничного решения ЦБ, а основополагающим фактором сейчас остается ситуация в мире, и рубль к нему остается чувствительным, отмечает главный... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:54
(изменен источник информации в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) JPMorgan повысил рекомендацию (рейтинг) для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с "ниже рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций и... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:45
JPMorgan повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $9,40 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:41
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне рекордов индексов в США благодаря прогрессу в торговых отношениях между США и Китаем перешел к нисходящей коррекции, индекс МосБиржи после роста к 3110 пунктам вновь откатился под рубеж 3100 пунктов. читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:32
JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $8 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:22
JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $204 за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 февраля 2020 года 11:14
Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу - Росбанк
альнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка России на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, и ее видения рисков мировых рынков, а также их последствий для локальной экономики, говорится в комментарии Росбанка. Рынок ОФЗ немного успокоился в преддверии заседания Банка... читать дальше
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