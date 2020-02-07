Доллар удержит в пятницу позиции в диапазоне 62,5-64 рубля - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают нейтрального открытия торгов на валютной секции "Московской биржи", при этом в рамках пятницы американская валюта удержит позиции в диапазоне 62,5-64 рубля, говорится в их комментарии.

"Перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей удерживает позиции в районе 55 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, а большинство валют развивающихся стран демонстрирует "боковое" движение у уровней закрытия четверга. Учитывая это, ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции "Московской биржи" и перехода пары доллар/рубль в консолидацию над уровнем 63,2 рубля с попытками тестирования этой поддержки. При этом в рамках пятницы американская валюта удержит позиции в диапазоне 62,5-64 рубля", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.

Важным событием для рубля в ходе торгов станет решение ЦБ РФ по ставке. И если снижение ставки до 6% уже заложено в котировки, то основным фактором, который может оказать влияние на российскую валюту, станут комментарии регулятора относительно дальнейших действий в рамках денежно-кредитной политики, отмечает Б. Зварич. Также он напоминает, что с пятницы более чем на треть снижаются объемы покупки валюты по бюджетному правилу, что уменьшит давление на рубль со стороны данного фактора. Сохраняются риски давления на национальную валюту со стороны ситуации с распространением коронавируса в Китае.