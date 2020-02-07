Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский рынок акций вырос в четверг на позитивных новостях о прогрессе в торговых отношениях между США и Китаем, в результате чего все три основных фондовых индекса обновили рекорды. Китай принял решение о снижении вдвое пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10%-ных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5%-ных - до 2,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось на 15 тыс. - до 202 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Это стало минимальным уровнем с середины апреля. Эксперты ожидали снижения всего на 1 тыс. Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 1,4%, по предварительным данным Минтруда. Стоимость рабочей силы в США в октябре-декабре также выросла на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 1,6%, второго - на 1,3%.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются в ожидании публикации данных КНР о внешней торговле и международных резервах за январь. Японский индекс Nikkei снизился на 0,19%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК опустился на 0,78%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:31 МСК снизилось на 1,07%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,38%.

Уверенность в том, что вспышка коронавируса в Китае не сведет на нет экономический рост, привела на этой неделе к росту фондовых рынков в мире, который стал максимальным с июня. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,67% - до $55,3 за баррель. В четверг их цена опустилась на 0,63%, составив на закрытие $54,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,55% - до $51,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 2,3% (максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения. Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками. В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,831 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,188 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 февраля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, как и днем ранее, составив 664,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-11Р" (+1,45%), "Газпром БО-22" (+0,49%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-1,02%), "МТС-001P-03" (-0,74%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-3Y-001Р-193R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,972 млрд рублей. Облигации гасятся в январе 2023 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ГК "Автодор" завершила размещение трех выпусков биржевых облигаций серии 001Р-24 - 001Р-26 объемом по 2 млрд рублей каждый со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона составляет 4% по всем трем выпускам, купоны годовые. Облигации размещены по закрытой подписке в пользу Минфина России и кредитных организаций, привлекших средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

ООО "Вита лайн" (Самара) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 12:00 МСК 22 января по 16:00 МСК 5 февраля. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Облигации будут размещаться по открытой подписке сроком на 3 года.

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода. Сбор заявок инвесторов прошел 6 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) перенесло с 6 на 7 февраля дату сбора заявок на бонды со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,60-6,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,72-6,88% годовых. Ранее эмитент заявлял о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года, которую заменил на оферту через 10 месяцев. Дата техразмещения будет определена позднее.