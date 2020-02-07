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07 февраля 2020 года 09:25

Brent торгуется около $55 за баррель

Американский рынок акций вырос в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются.

Американский рынок акций вырос в четверг на позитивных новостях о прогрессе в торговых отношениях между США и Китаем, в результате чего все три основных фондовых индекса обновили рекорды, сообщает MarketWatch.

Китай принял решение о снижении вдвое пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10%-ных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5%-ных - до 2,5%.

"Такое решение не только окажет поддержку китайским компаниям, бизнес которых пострадал в результате распространения коронавируса, но и поможет сгладить путь к переговорам по второй фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем", - отмечает аналитик XM Раффи Бояджан.

"Снижение пошлин Китаем стало двигателем роста рынка в четверг, - полагает главный рыночный аналитик TD Ameritrade Джей Джей Кинахан. - Если бы не было сильного ралли в начале текущей недели, эта новость зажгла бы рынок еще больше".

Эксперты Citigroup, однако, предупреждают трейдеров, что не стоит терять бдительность, поскольку реальные последствия распространения коронавируса для экономики пока неясны.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось на 15 тыс. - до 202 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Это стало минимальным уровнем с середины апреля. Эксперты ожидали снижения всего на 1 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 1,4%, по предварительным данным Минтруда. Стоимость рабочей силы в США в октябре-декабре также выросла на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 1,6%, второго - на 1,3%.

Котировки акций Estee Lauder подскочили на 5,1% по итогам торгов. Производитель косметики зафиксировал прибыль и выручку лучше прогнозов рынка во втором финансовом квартале, завершившемся 31 декабря. Тем не менее, Estee Lauder понизила прогноз годовой прибыли, отметив, что распространение коронавируса в Китае негативно скажется на ее показателях.

Цена бумаг Twitter взлетела на 16% благодаря сильным квартальным результатам. Владелец сети микроблогов зафиксировал рекордную выручку в четвертом квартале, при этом она впервые превысила $1 млрд.

Позитивная финансовая отчетность способствовала также подорожанию акций Bristol-Myers Squibb Co. (на 2,3%), Zynga Inc. (на 13,2%, лучший дневной прирост с 2014 года), New York Times Co. (на 12,7%).

Котировки бумаг Casper Sleep Inc. подскочили на 12,5% (до $13,5) по итогам дебютных торгов. Производитель матрасов провел IPO по нижней границе ценового диапазона, который был урезан в последний момент в связи с недостаточным спросом. Casper в рамках первичного размещения продал акции по цене $12. В конце января компания сообщала, что намерена разместить бумаги по цене $17-19, однако в среду понизила диапазон размещения до $12-13. Casper была оценена в $476 млн в ходе IPO, что существенно ниже оценки в $1,1 млрд, полученной компанией в рамках привлечения частного финансирования в прошлом году.

В то же время стоимость Yum! Brands Inc., владельца сетей ресторанов Taco Bell, KFC и Pizza Hut, опустилась на 2,9%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале превзошла прогнозы рынка, однако выручка не оправдала ожиданий. Yum! Brands, управляющая более чем 9 тыс. ресторанов в Китае, была вынуждена закрыть более чем каждый третий ресторан из-за распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 88,92 пункта (0,3%) - до 29379,77 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 11,09 пункта (0,33%), составив 3345,78 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 63,47 пункта (0,67%) - до 9572,15 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются в ожидании публикации данных КНР о внешней торговле и международных резервах за январь.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:09 МСК снизились соответственно на 0,36% и на 0,21%.

Котировки акций телекоммуникационной SoftBank Group взлетели на 6,6%, производителя эндоскопов, фототехники и оптики Olympus - на 9,4%.

Бумаги японского автопроизводителя Subaru подорожали дорожают на 2,3%. Акции Honda Motor дешевеют на 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК опустился на 0,78%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%.

Котировки акций инвестиционно-девелоперской компании Wharf Real Estate растут на 1,2%.

Бумаги CNOOC дешевеют на 2,4%, акции Sunny Optical - на 3,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:31 МСК снизился на 1,07%.

Акции производителей чипов Samsung Electronics Co. и SK Hynix дешевеют на 2,1% и 1,6%, соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,38%, завершив в плюсе третий день подряд.

Рыночная стоимость горнодобывающей BHP снизилась на 1,7%. Бумаги Beach Energy подешевели на 4,8%.

Уверенность в том, что вспышка коронавируса в Китае не сведет на нет экономический рост, привела к росту фондовых рынков в мире на этой неделе, который стал максимальным с июня, отмечает Bloomberg. Недельный рост на биржах АТР также может стать наибольшим с июня.

В то же время минздрав Японии сообщил, что число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое. По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат. Ранее сообщалось о 20 заболевших.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональдом Трампом в телефонной беседе подтвердили свою приверженность выполнению первой фазы торговой сделки. Накануне Комитета Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. С 14 февраля дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК подорожали на $0,08 (на 0,15%) - до $55,01 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,35 (на 0,63%), составив на закрытие $54,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,04 (на 0,08%) - до $50,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

"Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением, если коронавирус продолжит оказывать влияние на Китай, поскольку это вызовет сокращение спроса", - полагают аналитики AxiCorp.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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