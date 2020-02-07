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07 февраля 2020 года 09:01
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, мнения о возможности ее снижения на 25 б.п. разделились
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, некоторые эксперты верят в ее сохранение на уровне 6,25%. Чуть больше половины участников финансового рынка, наоборот, склоняется к неизменности ставки: из 27 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 56% ждут сохранения ключевой ставки на уровне 6,25%, 44% - ее снижения на 25 б.п. Заседание совета директоров Банка России 7 февраля будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России (доклад о ДКП будет опубликован 17 февраля). ЦБ не стал давать дополнительных сигналов перед февральским заседанием совета директоров. В середине января первый зампред Банка России Ксения Юдаева повторила декабрьское заявление регулятора о будущей направленности ДКП: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. ЦБ в декабре 2019 года внес дополнительный элемент в традиционное заявление по итогам опорного заседания совета директоров, чтобы коммуникация не оставляла у рынка ложного ощущения обязательства регулятора снизить ставку. "Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании - и в октябре, и сегодня, - предвосхищая уточняющие вопросы, отмечу. Эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим", - сказала Набиуллина перед брифингом после заседания совета директоров 13 декабря. Инфляция в годовом выражении в январе 2020 года, по данным Росстата, замедлилась до 2,4% с 3% в декабре. ЦБ ранее отмечал снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий в январе 2020 года после временного увеличения в декабре 2019 года. Банк России на заседании в ближайшую пятницу будет выбирать между снижением ставки на 25 б.п. и ее сохранением, пишут экономисты "ВТБ Капитала" в обзоре. "Наши расчеты указывают на большую вероятность снижения. Важным фактором неопределенности в данном случае выступает недавнее ослабление рубля - дело в том, что все "сюрпризы" в части решений ЦБ по ключевой ставке тесно связаны с динамикой рубля непосредственно перед заседанием регулятора", - отмечают эксперты. Они полагают, что даже если ЦБ в феврале оставит ставку неизменной, то последуют два снижения ставки по 25 б.п. в течение первого полугодия 2020 года. Экономисты BCS Global Markets отмечают, что ЦБ в пятницу придется принимать решение в довольно сложных условиях и возможное снижение ставки уже не выглядит столь очевидным, как это было еще одну-две недели назад. "Тем не менее, мы продолжаем считать, что ЦБ все-таки снизит ставку на 25 б.п., так как в случае отказа от изменения ставки он рискует столкнуться с резким всплеском продаж ОФЗ со стороны нерезидентов, которые в последние один-два месяца массово покупали гособлигации в ожидании роста их цены", - считают они. Sberbank Investment Research ожидает в феврале очередного снижения ставки на 25 б.п. "Инфляция в январе, судя по еженедельной динамике, была на уровне 0,4-0,5%. В результате годовая инфляция должна замедлиться до 2,4-2,5%. Обычно январь - наиболее инфляционный месяц в году. На него может приходиться от четверти до трети годовой цифры. Например, в прошлом году январская инфляция достигла 1%, а годовая инфляция составила 3%. Начало этого года она выводит годовой показатель на уровень около 3%, что ниже, чем прогноз ЦБ в 3,5-4%. Рост социальных расходов бюджета может ускорить инфляцию во втором полугодии, но эффект будет крайне незначительным. Таким образом, мы ожидаем продолжения цикла снижения ключевой ставки. В пятницу, по нашему мнению, она будет снижена на 25 б.п. - до 6%", - сообщил "Интерфаксу" главный экономист Sberbank Investment Research Антон Струченевский. Аналитики "Уралсиба" (MOEX: USBN), РФПИ, Газпромбанка (MOEX: GZPR), Альфа-банка, Росбанка (MOEX: ROSB), банков "Открытие" и "Русский стандарт" также ожидают снижения ключевой ставки на 25 б.п. на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. Эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), Нордеа банка и ING, наоборот, считают, что Банк России сохранит ставку в ближайшую пятницу на уровне 6,25%. Главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец отметила, что декабрьская коммуникация ЦБ указывает на паузу в снижении ставки в феврале. Она добавила, что сейчас для Банка России нет большой разницы - снижать ли ставку в феврале или месяцем позже, но при этом при текущей ставке в 6,25% любое следующее движение дается достаточно трудно. "Ренессанс Капитал" ожидает снижения ключевой ставки на следующем заседании, 20 марта, на 25 б.п. Банк России в 2019 году снизил ключевую ставку пять раз: четыре раза (в июне, июле, сентябре и декабре) на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п. Сейчас она составляет 6,25%. ЦБ в декабре уточнил прогноз по инфляции на конец 2020 года, ожидает ее в размере 3,5-4,0%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в первом квартале 2020 года сложится ниже 3%, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.
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