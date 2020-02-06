Динамика цен евробондов РФ в четверг нейтральная на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 6 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, за исключением евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 50 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 февраля, составив 113,84% от номинала, что соответствует доходности 2,48% годовых (снижение на 18 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к 5 февраля, составив 100,93% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,465% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 19 базисных пунктов по отношению к среде и составил 101,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 30 базисных пунктов - до 136,02% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,6% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 39 базисных пунктов, до 131,99% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,45% от номинала, что соответствует доходности 2,595% годовых (без изменений к предыдущему дню), котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году также остались на уровне предыдущего дня - 109,44% от номинала (доходность - 2,14% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 16 базисных пунктов, подешевев до 128,65% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,595% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился на 10 пунктов, до 110,24% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 2,71% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня близка к нейтральной. После довольно бурных последних полутора недель, когда сначала происходило активное бегство инвесторов из рисковых активов, а затем, начиная с понедельника, пошла обратная волна и в продажах оказались уже безрисковые активы, сегодня на мировых долговых рынках наблюдается некоторое затишье. И US Treasuries не демонстрируют какой-то яркой динамики, и еврооблигации развивающихся стран также залегли в боковой дрейф. Инвесторы посчитали, что эпидемия китайского коронавируса, скорее всего, не окажет какого-то драматического влияния на мировую экономику, как ожидалось еще в конце января, поэтому в начале февраля активизировали спрос на рисковые активы. В результате спрос на US Treasuries снизился, и мы видели их активные продажи в начале недели. Сейчас же все успокоилось, и участники рынка взяли тайм-аут для оценки действий мировых центробанков с целью минимизации потерь от эпидемии коронавируса. Вслед за динамикой базовых активов приостановили свое снижение и евробонды развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.