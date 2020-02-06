Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС

Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

По оценкам эксперта, нефтяной актив сейчас введен в зону "перепроданности" - свое дело сделали пугающий информационный фон о грядущем масштабном снижении мирового спроса на нефть (существенный вклад в данное снижение может внести страдающий от вируса Китай) и последующие вербальные интервенции со стороны ОПЕК+ о своей готовности к новым мерам поддержки нефтяного рынка.

По мнению Антона Покатовича, в настоящий момент на рынках отсутствует какая-либо релевантная и полная информация о масштабах влияния вирусной угрозы как на экономику Китая, так и на мировую экономику. С учетом этого факта предположения о масштабном провале нефтяного спроса (по некоторым оценкам, снижение может достигнуть 0,8-1 млн барр. /сутки) в ближайшие месяцы, на взгляд аналитика, могут иметь чрезмерно пессимистичный характер. Реальным фундаментальным фактором, который мог бы отправить нефтяные котировки в устойчивый тренд понижения к $50, является появление на рынке существенного профицита сырья, что, соответственно, отразится ускоренным ростом мировых запасов и окажет давление на цены.

"Если рассматривать ситуацию с китайским нефтяным спросом и уровнем давления на него со стороны вирусного фактора, то мы видим, что китайские нефтепереработчики и производители нефтепродуктов готовятся к снижению объемов выпускаемой продукции в силу понижательного воздействия карантинных мер на транспортную, туристическую и торговую активность, - отмечает аналитик "БКС Премьер". - Однако данный формат давления в первую очередь будет заметен в китайском потреблении нефти, в то время как масштабы его воздействия на объемы импортируемого нефтяного сырья могут оказаться куда более сдержанными - закупки сырой нефти продолжат размещаться в китайских нефтяных запасах".

Другими словами, заметное снижение объемов потребления нефти в Китае (в рамках параллельного снижения объемов производства нефтепродуктов) не гарантирует аналогичного снижения китайского спроса на нефть и критического нарушения баланса на мировом рынке нефти.

"Описанный выше формат может рассматриваться в ОПЕК+ как один из основных факторов, ставящих под сомнения необходимость реализации экстренных мер дополнительного сокращения добычи, - резюмирует А. Покатович. - В данный момент мы ожидаем, что, вероятно, экспортеры соберутся во второй половине февраля для обсуждения предложенных техническим комитетом мер по сокращению добычи на дополнительные 600 тыс. барр. /сутки. Однако целесообразность принятия данных изменений в квотах пакта ОПЕК+, на наш взгляд, до последнего будет оставаться неочевидной. По нашим оценкам, у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начале марта".